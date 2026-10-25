Πάφος: Παρέσυρε δύο πεζούς και εγκατέλειψε τη σκηνή - Στην εντατική 54χρονη με σοβαρά τραύματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8μ.μ. χθες, στη λεωφόρο Χρυσσονέρας, στην Κισσόνεργα, στην προσπάθεια της 54χρονης και του 69χρονου, να διασταυρώσουν πεζοί το δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονη.

Οι δύο πεζοί, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ο διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο 69χρονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Η οδηγός του οχήματος, αμέσως μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε τη σκηνή. Ωστόσο, γύρω στα μεσάνυχτα παρουσιάστηκε στον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής, όπου αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας.