Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, νοσηλεύεται 54χρονη, η οποία τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες βράδυ στην Πάφο. Στην ίδια σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και 69χρονος.
Πάφος: Παρέσυρε δύο πεζούς και εγκατέλειψε τη σκηνή - Στην εντατική 54χρονη με σοβαρά τραύματα
Η οδηγός παρουσιάσστηκε, αργότερα, στον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής, όπου αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8μ.μ. χθες, στη λεωφόρο Χρυσσονέρας, στην Κισσόνεργα, στην προσπάθεια της 54χρονης και του 69χρονου, να διασταυρώσουν πεζοί το δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονη.
Οι δύο πεζοί, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ο διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο 69χρονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.
Η οδηγός του οχήματος, αμέσως μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε τη σκηνή. Ωστόσο, γύρω στα μεσάνυχτα παρουσιάστηκε στον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής, όπου αφού ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.
Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας.
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