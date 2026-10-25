Το Δημοτικό Σχολείο Τάλας ανοίγει δρόμους στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση μέσω του Erasmus+

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Σχολείου ως διαπιστευμένος οργανισμός στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, το σχολείο υλοποίησε συνολικά έξι επισκέψεις παρακολούθησης εργασίας (job-shadowing), τέσσερα εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια και μία ομαδική κινητικότητα μαθητών στην Αθήνα. Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στην καινοτομία στη διδασκαλία, στην ενίσχυση της συμπερίληψης, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, στην αειφορία και στην προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η ομαδική κινητικότητα οκτώ μαθητών και μαθητριών των μεγαλύτερων τάξεων, οι οποίοι, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς, επισκέφθηκαν την Αθήνα από τις 10 έως τις 16 Μαΐου 2026. Η αποστολή φιλοξενήθηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γνώρισαν συνομηλίκους τους και ανέπτυξαν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.

Παράλληλα, παρουσίασαν στοιχεία της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την κυπριακή διάλεκτο, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, προβάλλοντας την ταυτότητα και τις παραδόσεις του τόπου τους.

Το εκπαιδευτικό ταξίδι περιλάμβανε επισκέψεις σε σημαντικά ιστορικά, πολιτιστικά και επιστημονικά σημεία της ελληνικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, το Μουσείο Ακρόπολης, το Καλλιμάρμαρο, το Ζάππειο, η Πλάκα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ψηφιακό Πλανητάριο και το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

Πέρα από τις γνώσεις και τις πολιτιστικές εμπειρίες, η κινητικότητα έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την αυτονομία, την υπευθυνότητα και τις δεξιότητες συνεργασίας, μέσα από την καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή τους σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτέλεσαν οι έξι επισκέψεις παρακολούθησης εργασίας εκπαιδευτικών σε Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Κροατία, Αυστρία και Ισπανία. Στη Βόννη της Γερμανίας, η Σοφία Ανδρέου παρακολούθησε πρακτικές διδασκαλίας, σχολικής κηπουρικής και υποστήριξης των μαθητών, γνωρίζοντας παράλληλα το μοντέλο του «Ήσυχου Δωματίου», στρατηγικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης και εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολογίας στην ειδική αγωγή.

Στο Γκντανσκ της Πολωνίας, η Χριστίνα Λαχανιάτη εστίασε στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στη διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνείδησης. Στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας, η Μαρία Στυλιανού μελέτησε πρακτικές εξατομικευμένης υποστήριξης, διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ενίσχυσης των χαρισματικών παιδιών, καθώς και τη χρήση πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών και υπαίθριων μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, ο Αντώνης Αντωνίου γνώρισε το πρόγραμμα «School on the Move», τη χρήση παιχνιδοποίησης στη γλωσσική διδασκαλία και δράσεις αειφορίας μέσω της σχολικής κηπουρικής, ενώ παρουσίασε στοιχεία της Κύπρου στους μαθητές του σχολείου υποδοχής. Στη Βιέννη της Αυστρίας, η Γεωργία Πάτσαλου μελέτησε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, τις πρακτικές συνδιδασκαλίας και την οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων στο ολοήμερο σχολείο, με έμφαση σε εναλλακτικές προσεγγίσεις της μάθησης χωρίς την πίεση των κατ’ οίκον εργασιών.

Τέλος, στην Τενερίφη της Ισπανίας, ο Αντώνης Αντωνίου γνώρισε πρακτικές συμπερίληψης, μεταξύ των οποίων η λειτουργία αισθητηριακού χώρου για την υποστήριξη παιδιών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς και δράσεις ρητορικής, ισότητας και δημιουργικής γραφής. Οι δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν με τέσσερα εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια στη Ρόδο, τη Βαρκελώνη και τη Λισαβόνα. Στη Ρόδο, η Μαρίνα Χαραλάμπους επιμορφώθηκε στη διαθεματική προσέγγιση STEAM, στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στη μάθηση μέσω έργων και στην παιχνιδοποίηση, με έμφαση στη δημιουργία βιωματικών μαθησιακών εμπειριών.

Στη Λισαβόνα, η Ευαγγελία Χαραλάμπους Κυριαζή παρακολούθησε σεμινάριο για τη θετική μάθηση και την ευημερία στο σχολείο, εστιάζοντας στη θετική ψυχολογία, στη συναισθηματική ασφάλεια, στην ενσυναίσθηση και στη μη βίαιη επικοινωνία. Στη Βαρκελώνη, η Χριστίνα Λαχανιάτη εκπαιδεύτηκε στην αξιοποίηση της μουσικής, του θεάτρου και του χορού για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης.

Στη Λισαβόνα επίσης, ο Αντώνης Αντωνίου συμμετείχε σε επιμόρφωση για την αξιοποίηση της φύσης στην προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, γνωρίζοντας πρακτικές υπαίθριας ενσυνειδητότητας, οικοψυχολογίας και βιοφιλικού σχεδιασμού. Από τις ευρωπαϊκές εμπειρίες στην καθημερινή σχολική πράξη Η ολοκλήρωση των κινητικοτήτων σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για το Δημοτικό Σχολείο Τάλας, καθώς οι γνώσεις και οι πρακτικές που αποκτήθηκαν επιδιώκεται να αξιοποιηθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταξύ των προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η αξιοποίηση εργαλείων STEAM και τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία χώρων χαλάρωσης και αισθητηριακής υποστήριξης, η ενίσχυση της υπαίθριας μάθησης και της σχολικής κηπουρικής, η εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων και η ενσωμάτωση πρακτικών θετικής ψυχολογίας και εκφραστικών τεχνών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο Erasmus+, το Δημοτικό Σχολείο Τάλας επενδύει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και συμπεριληπτικού σχολείου, το οποίο αξιοποιεί την ευρωπαϊκή συνεργασία προς όφελος των μαθητών και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εκφράζονται αποτελούν αποκλειστικά απόψεις των συντακτών και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης .