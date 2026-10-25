Προειδοποίηση για περιστατικό εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο προσποιείται τον αστυνομικό με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένους, απευθύνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού Λάρνακας. Καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώσουν ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονές τους.
Επιτήδειος προσποιείται τον αστυνομικό και επιχειρεί να εξαπατήσει ηλικιωμένους
Το Κοινοτικό Συμβούλιο «Παρακαλεί όλους τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία».
Σε ανακοίνωση Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού αναφέρει ότι «έχει σημειωθεί περιστατικό εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο προσποιείται ότι είναι αστυνομικός, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένα άτομα».
Το Κοινοτικό Συμβούλιο «Παρακαλεί όλους τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία».
Επίσης το Κοινοτικό Συμβούλιο «παρακαλεί όπως ενημερώσετε τους ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονές σας, ώστε να προστατεύσουμε όλοι μαζί τους ανθρώπους μας».
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