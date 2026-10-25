Επιτήδειος προσποιείται τον αστυνομικό και επιχειρεί να εξαπατήσει ηλικιωμένους

Σε ανακοίνωση Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλού Χωριού αναφέρει ότι «έχει σημειωθεί περιστατικό εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο προσποιείται ότι είναι αστυνομικός, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένα άτομα».

Το Κοινοτικό Συμβούλιο «Παρακαλεί όλους τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία».

Επίσης το Κοινοτικό Συμβούλιο «παρακαλεί όπως ενημερώσετε τους ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονές σας, ώστε να προστατεύσουμε όλοι μαζί τους ανθρώπους μας».