Το Κόμμα για τα Ζώα αναζητεί χρηματοδότηση για τη στείρωση περίπου 60–70 γατών στις Κεντρικές Φυλακές. Όπως αναφέρει, δύο μήνες μετά την πρώτη έκκλησή του δεν έχουν εξευρεθεί οι αναγκαίοι πόροι.
Χρήματα για τη στείρωση 70 γατών στις Κεντρικές Φυλακές αναζητεί το Κόμμα για τα Ζώα
Το Κόμμα για τα Ζώα αναζητεί χορηγούς για τις στειρώσεις, καθώς δύο μήνες μετά την πρώτη έκκλησή του δεν έχουν εξευρεθεί οι αναγκαίοι πόροι.
Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία και καλεί οργανισμούς, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένους ιδιώτες να συνεισφέρουν με χορηγία ή άλλη οικονομική ενίσχυση, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στειρώσεις. Η συνεισφορά όσων ανταποκριθούν θα αναγνωριστεί με ανάλογη δημόσια προβολή, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους.
«Είναι απογοητευτικό ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να μην μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως σε μια τόσο συγκεκριμένη ανάγκη, που αφορά την ευημερία των ζώων, τη δημόσια υπευθυνότητα και τον πολιτισμό μας», αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα.
«Θέλουμε μια Κύπρο που να πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με τις διακηρύξεις της, αλλά και με τις πράξεις της. Μια χώρα που να αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο σεβασμός προς τα ζώα αποτελεί μέρος του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής της ταυτότητας. Η κοινωνία μπορεί να συμβάλει στη λύση. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από τις ευθύνες της», καταλήγει η ανακοίνωση.
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