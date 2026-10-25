Χρήματα για τη στείρωση 70 γατών στις Κεντρικές Φυλακές αναζητεί το Κόμμα για τα Ζώα

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία και καλεί οργανισμούς, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένους ιδιώτες να συνεισφέρουν με χορηγία ή άλλη οικονομική ενίσχυση, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στειρώσεις. Η συνεισφορά όσων ανταποκριθούν θα αναγνωριστεί με ανάλογη δημόσια προβολή, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους.

«Είναι απογοητευτικό ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να μην μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως σε μια τόσο συγκεκριμένη ανάγκη, που αφορά την ευημερία των ζώων, τη δημόσια υπευθυνότητα και τον πολιτισμό μας», αναφέρει το Κόμμα για τα Ζώα.