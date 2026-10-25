Διεθνές Αριστείο Ποίησης στον Κύπριο λογοτέχνη Ελευθέριο Πλουτάρχου

Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης του Παγκόσμιου Βραβείου LUCIUS ANNAEUS SENECA – International Academy Award of Contemporary Literature 2026, στην κατηγορία «Ποίηση – Κάτοικοι Εξωτερικού» (Sezione Poesia – Residenti all’Estero), ανάμεσα σε πλήθος συμμετοχών από διάφορες χώρες.

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Ακαδημία Τεχνών και Φιλοσοφικών Επιστημών (Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche), με έδρα το Μπάρι της Ιταλίας.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στο Hall of the Stables του νορμανδο-σουηβικού Κάστρου στο Sannicandro di Bari.

Το βραβευμένο ποίημα, με τίτλο «THERE IS HOPE» («Υπάρχει ελπίδα»), αναδεικνύει μέσα από τον τίτλο του τη σημασία της ελπίδας και της προσδοκίας για ένα καλύτερο αύριο, σε μια εποχή κατά την οποία η ανάγκη για αισιοδοξία, ανθρωπιά και ουσιαστικά μηνύματα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Κατά τη σύντομη αντιφώνησή του, παραλαμβάνοντας το Διεθνές Αριστείο, ο Ελευθέριος Πλουτάρχου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κριτική Επιτροπή και τους διοργανωτές για την τιμητική αυτή διάκριση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ελπίδας για το μέλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τεθούν τα παιδιά και η νέα γενιά στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην ευθύνη όλων να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τους νέους, προσφέροντάς τους τις αξίες, τα εφόδια και τα πρότυπα που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν ένα καλύτερο αύριο.

Ο Κύπριος λογοτέχνης εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίηση, τη χαρά και την υπερηφάνειά του για τη βράβευση, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή και η διάκρισή του αποτελούν ταυτόχρονα μια ευκαιρία διεθνούς προβολής της Κύπρου μέσα από τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία.

Η νέα αυτή τιμητική διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της λογοτεχνικής πορείας του Ελευθερίου Πλουτάρχου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, και προσθέτει ακόμη μία αξιόλογη παρουσία της κυπριακής δημιουργίας στον διεθνή πολιτιστικό χώρο.