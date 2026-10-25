Λεμεσός: Συνελήφθη 26χρονος που συγκρούστηκε με αστυνομικό για να διαφύγει ελέγχου

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, με τον ποδηλάτη αστυνομικό να τον ακολουθεί και να τον καλεί εκ νέου να σταματήσει. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τον αστυνομικό.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να παράσχει βοήθεια και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παραβίασε κόκκινο σηματοδότη σε διασταύρωση.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του εμπλεκόμενου οχήματος είναι 26χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής (25/10). Εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα, βάσει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο ποδηλάτης αστυνομικός μετέβη μετά το περιστατικό σε πολυκλινική της Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στον αυχένα. Αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού.