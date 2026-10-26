Προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί οδική σύγκρουση δύο οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία, παρά την περιοχή του Κόρνου.
Κυκλοφοριακό χάος από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας: Έκλεισε η δεξιά λωρίδα στον Κόρνο
Φωτογραφία αρχείου
Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από σύγκρουση δύο οχημάτων, ενώ η δεξιά λωρίδα με κατεύθυνση προς Λευκωσία παραμένει κλειστή λόγω των εξετάσεων και της απομάκρυνσης των οχημάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πρόσωπα, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.
Λόγω του τροχαίου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.
Οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της τροχαίας κίνησης.
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