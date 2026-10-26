Μ. Χατζημιτσής: «Τρεις λοχίες για έντεκα τροχονόμους; Υπηρεσιακή ανάγκη ή βόλεμα ημετέρων;»

Ο δημοτικός σύμβουλος θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα δημιουργίας τριών θέσεων λοχία σε μια υπηρεσία που αριθμεί έντεκα τροχονόμους. Παράλληλα, απευθύνει ερωτήματα προς τον υπουργό Οικονομικών για το κατά πόσο εξετάστηκε σχετική μελέτη και εάν υπάρχει οργανόγραμμα που να δικαιολογεί την ανάγκη ενίσχυσης της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας. Όπως υποστηρίζει, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο υπηρεσιακής αναγκαιότητας, ενώ σημειώνει ότι η υπουργική έγκριση δεν υποκαθιστά την ανάγκη αιτιολόγησης μιας τέτοιας απόφασης. Ο κ. Χατζημιτσής καλεί επίσης τα κόμματα και όσους στήριξαν την πρόταση να εξηγήσουν δημόσια τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοκρατία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη και όχι να περιορίζεται σε δημόσιες διακηρύξεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο δημοτικός σύμβουλος αναφέρεται ακόμη σε καταγγελίες που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα σχετικά με φερόμενες παράνομες προσαυξήσεις και προαγωγές, μεταξύ άλλων και στην Υπηρεσία Τροχονόμων. Ζητά να εξεταστεί κατά πόσο τα συγκεκριμένα ζητήματα επηρεάζουν τη σημερινή επιλεξιμότητα ή κατάταξη υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε σχετική διαδικασία θα πρέπει να προηγείται των επιλογών για πλήρωση των νέων θέσεων. Παράλληλα, απευθύνεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονταν στην έκθεση ελέγχου του 2016.

Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί ποιες συστάσεις υλοποιήθηκαν, ποιες διορθωτικές ενέργειες έγιναν και ποια ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου Πάφου, ζητά να δημοσιοποιηθούν η πρόταση για τις τρεις θέσεις λοχία, η αιτιολόγηση που τη συνοδεύει, καθώς και οι όροι πλήρωσής τους.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι ο Δήμος Πάφου πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την αξιοκρατία, ενώ ασκεί κριτική στη στάση των δημοτικών συμβούλων κατά την ψηφοφορία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ στα δημόσια σχόλια εκφράζεται στήριξη στην αξιοκρατία, κατά την ψηφοφορία υπέρ της σχετικής πρότασης τάχθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις δύο μέλη.

Ο κ. Χατζημιτσής επαναφέρει, τέλος, το αίτημα για έλεγχο της εφαρμογής των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ζητώντας απαντήσεις για την πορεία των ζητημάτων που είχαν καταγραφεί πριν από δέκα χρόνια.