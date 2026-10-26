Την απόφαση για προώθηση τριών νέων θέσεων λοχία για την Υπηρεσία Τροχονόμων του Δήμου Πάφου επικρίνει ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου και πρόεδρος της Κίνησης «Σωτηρία της Πάφου», Μιχάλης Χατζημιτσής, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη δημιουργίας των συγκεκριμένων θέσεων. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Χατζημιτσής αναφέρει ότι η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο ίδιος εκφράζει την πολιτική εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να εξυπηρετεί την «τακτοποίηση ημετέρων», καλώντας όσους υποστηρίζουν την πρόταση να παρουσιάσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για την υπηρεσιακή αναγκαιότητά της.
Μ. Χατζημιτσής: «Τρεις λοχίες για έντεκα τροχονόμους; Υπηρεσιακή ανάγκη ή βόλεμα ημετέρων;»
Ο δημοτικός σύμβουλος θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα δημιουργίας τριών θέσεων λοχία σε μια υπηρεσία που αριθμεί έντεκα τροχονόμους. Παράλληλα, απευθύνει ερωτήματα προς τον υπουργό Οικονομικών για το κατά πόσο εξετάστηκε σχετική μελέτη και εάν υπάρχει οργανόγραμμα που να δικαιολογεί την ανάγκη ενίσχυσης της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας. Όπως υποστηρίζει, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο υπηρεσιακής αναγκαιότητας, ενώ σημειώνει ότι η υπουργική έγκριση δεν υποκαθιστά την ανάγκη αιτιολόγησης μιας τέτοιας απόφασης. Ο κ. Χατζημιτσής καλεί επίσης τα κόμματα και όσους στήριξαν την πρόταση να εξηγήσουν δημόσια τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοκρατία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη και όχι να περιορίζεται σε δημόσιες διακηρύξεις.
Στην ανακοίνωσή του, ο δημοτικός σύμβουλος αναφέρεται ακόμη σε καταγγελίες που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα σχετικά με φερόμενες παράνομες προσαυξήσεις και προαγωγές, μεταξύ άλλων και στην Υπηρεσία Τροχονόμων. Ζητά να εξεταστεί κατά πόσο τα συγκεκριμένα ζητήματα επηρεάζουν τη σημερινή επιλεξιμότητα ή κατάταξη υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε σχετική διαδικασία θα πρέπει να προηγείται των επιλογών για πλήρωση των νέων θέσεων. Παράλληλα, απευθύνεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονταν στην έκθεση ελέγχου του 2016.
Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί ποιες συστάσεις υλοποιήθηκαν, ποιες διορθωτικές ενέργειες έγιναν και ποια ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου Πάφου, ζητά να δημοσιοποιηθούν η πρόταση για τις τρεις θέσεις λοχία, η αιτιολόγηση που τη συνοδεύει, καθώς και οι όροι πλήρωσής τους.
Καταλήγοντας, τονίζει ότι ο Δήμος Πάφου πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την αξιοκρατία, ενώ ασκεί κριτική στη στάση των δημοτικών συμβούλων κατά την ψηφοφορία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ στα δημόσια σχόλια εκφράζεται στήριξη στην αξιοκρατία, κατά την ψηφοφορία υπέρ της σχετικής πρότασης τάχθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις δύο μέλη.
Ο κ. Χατζημιτσής επαναφέρει, τέλος, το αίτημα για έλεγχο της εφαρμογής των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ζητώντας απαντήσεις για την πορεία των ζητημάτων που είχαν καταγραφεί πριν από δέκα χρόνια.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.