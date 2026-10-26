Μέχρι και 14 μήνες στην αναμονή θύματα βίας – Καθυστερούν και οι ψυχολογικές αξιολογήσεις

Τη σοβαρή αυτή διάσταση ανέδειξε κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η εκπρόσωπος του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Άντρη Ανδρονίκου.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τις καταγραφές του οργανισμού, για να διαβιβαστεί μια έκθεση ψυχολογικής αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Αστυνομία απαιτούνται περίπου 10 έως και 14 μήνες. Πρόκειται για εκθέσεις που πρέπει να περιληφθούν στους ποινικούς φακέλους, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Ανδρονίκου, ανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται ακόμη και όταν ένα θύμα αποσύρει τη συγκατάθεσή του για αξιολόγηση. Η απουσία μηχανισμού άμεσης ενημέρωσης της Αστυνομίας έχει ως αποτέλεσμα να παρέρχονται μήνες μέχρι να γνωστοποιηθεί ότι η αξιολόγηση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Χωρίς σχέδιο στελέχωσης

Η καταγγελία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με όσα ανέφερε νωρίτερα η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Σεμέλη Βιζάκου, η οποία παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο στελέχωσης με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Όπως εξήγησε, οι υπηρεσίες επιχειρούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες με το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ οι οικονομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν την επαρκή ενίσχυσή τους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι στις αξιολογήσεις που ζητούνται από την Αστυνομία για σκοπούς δικαστικών διαδικασιών δίδεται προτεραιότητα.

Στην υποστελέχωση αναφέρθηκε και η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Η ίδια έφερε ως παράδειγμα σοβαρό περιστατικό σε παιδική στέγη, για το οποίο, όπως ανέφερε, τρεις μήνες αργότερα εξακολουθούσαν να αναμένονται τα αποτελέσματα των ψυχολογικών αξιολογήσεων των παιδιών.

Red Flag από το 2027

Στο μεταξύ, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Red Flag παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στις 10 Νοεμβρίου προγραμματίζεται να προκηρυχθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας ο σχετικός διαγωνισμός, με στόχο η πλατφόρμα να αρχίσει να λειτουργεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Το σύστημα θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για περιστατικά που παρουσιάζουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται παρέμβαση.

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν, πάντως, προβληματισμοί από οργανώσεις για το κατά πόσο η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου θα μπορέσει από μόνη της να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα, χωρίς επαρκές προσωπικό και σαφείς διαδικασίες άμεσης παρέμβασης.

Ο κ. Φυτιρής διευκρίνισε ότι το Red Flag αποτελεί εργαλείο πρόληψης και δεν πρέπει να συγχέεται με το ενιαίο αρχείο στατιστικών δεδομένων για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Για το δεύτερο έργο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι έχει ήδη συσταθεί αρμόδια επιτροπή και έχουν καθοριστεί οι δείκτες που θα περιλαμβάνει το αρχείο, η ολοκλήρωση του οποίου τοποθετείται εντός του 2027.

Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις της Αστυνομίας προς τη Βουλή, το 2024 καταγράφηκαν 3.439 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε στις 3.726. Οι αντίστοιχες ποινικές υποθέσεις ήταν 1.868 και 1.624.

Επέκταση του «Σπιτιού της Γυναίκας»

Η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας αναγνώρισε ότι το πρόβλημα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών παραμένει, παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων.

Ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πλαισίου λειτουργίας του «Σπιτιού της Γυναίκας» και οι σχετικές διαδικασίες διαβιβάστηκαν στα εμπλεκόμενα υπουργεία. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 να ολοκληρωθεί η ανασύνταξη του πλαισίου, ώστε από τις αρχές του 2027 να προχωρήσει η επέκταση του θεσμού και σε άλλες επαρχίες.

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην πρόβλεψη για περιοδικές ψυχομετρικές εξετάσεις αστυνομικών, με δυνατότητα έκτακτων ελέγχων όταν προκύπτουν σχετικές ενδείξεις. Για τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια επισήμανε ότι η εφαρμογή τους παρουσιάζει πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες, αναφέροντας ενδεικτικά κόστος περίπου 5.000 ευρώ ανά συσκευή, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υποδομές και το κόστος παρακολούθησης.