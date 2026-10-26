Διακοπές υδροδότησης σε Ύψωνα και Μέσα Γειτονιά – Αποκατάσταση έως τα μεσάνυχτα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, στον Ύψωνα έχει διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Αφροδίτης, Λαμίας, Κρόνου, Λευκάδος, Αμμοχώστου, Βιέννης, Επτανήσου, Ευρώπης, Αρτέμιδος, Ρούμελης, Λευκωσίας, Κίτσου Τζαβέλα, Εστίας, Ανδρέα Συγγρού, Φιλοκύπρου, Ναβαρίνου, Κυθήρων, Θηβών, Λουκή Ακρίτα, Τροόδους, Τήνου, Τριών Ιεραρχών, Λύσης, Νάξου, Ελευσίνος, Καρπασίας, Κηφισιάς, Παναγίας Φανερωμένης, Ηλία Καννάουρου, Κυρηνείας, Διός, Λέσβου, Ηρώων, Μιχαήλ Καραολή, Ήρας, Ψηλορείτη, Μπουμπουλίνας και Αιγύπτου.

Στη Μέσα Γειτονιά, διακοπή υδροδότησης καταγράφεται στις οδούς Λογοθέτου, Αρτέμιδος, Παρμενίδου, Νεφέλης, Δαπόντε, Λέσβου, Παρνασσού, Άνδρου και Ηλυσίων.

Ο ΕΟΑ αναφέρει ότι συνεργεία του εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών και στις δύο περιοχές, η οποία αναμένεται γύρω στα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ