Βλάβες στο υδρευτικό δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού έχουν επηρεάσει την υδροδότηση σε μέρος του δημοτικού διαμερίσματος Ύψωνα και στο δημοτικό διαμέρισμα Μέσα Γειτονιάς. Η αποκατάσταση των βλαβών υπολογίζεται γύρω στα μεσάνυχτα.
Διακοπές υδροδότησης σε Ύψωνα και Μέσα Γειτονιά – Αποκατάσταση έως τα μεσάνυχτα
Βλάβες στο δίκτυο του ΕΟΑ Λεμεσού επηρεάζουν την υδροδότηση σε δρόμους των δύο δημοτικών διαμερισμάτων. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, στον Ύψωνα έχει διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Αφροδίτης, Λαμίας, Κρόνου, Λευκάδος, Αμμοχώστου, Βιέννης, Επτανήσου, Ευρώπης, Αρτέμιδος, Ρούμελης, Λευκωσίας, Κίτσου Τζαβέλα, Εστίας, Ανδρέα Συγγρού, Φιλοκύπρου, Ναβαρίνου, Κυθήρων, Θηβών, Λουκή Ακρίτα, Τροόδους, Τήνου, Τριών Ιεραρχών, Λύσης, Νάξου, Ελευσίνος, Καρπασίας, Κηφισιάς, Παναγίας Φανερωμένης, Ηλία Καννάουρου, Κυρηνείας, Διός, Λέσβου, Ηρώων, Μιχαήλ Καραολή, Ήρας, Ψηλορείτη, Μπουμπουλίνας και Αιγύπτου.
Στη Μέσα Γειτονιά, διακοπή υδροδότησης καταγράφεται στις οδούς Λογοθέτου, Αρτέμιδος, Παρμενίδου, Νεφέλης, Δαπόντε, Λέσβου, Παρνασσού, Άνδρου και Ηλυσίων.
Ο ΕΟΑ αναφέρει ότι συνεργεία του εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών και στις δύο περιοχές, η οποία αναμένεται γύρω στα μεσάνυχτα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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