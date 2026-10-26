Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες αναστολής της λειτουργίας του, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού αναμένεται να επαναλειτουργήσει εντός των επόμενων 10-15 ημερών. Οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές από τις 29 Αυγούστου, όταν η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, οι εργασίες αποκατάστασης έχουν πλέον ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου το κολυμβητήριο να αποδοθεί ξανά στους αθλητές, στα σωματεία και στο κοινό.
Σε 10-15 ημέρες αναμένεται να επαναλειτουργήσει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού
Οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές από τις 29 Αυγούστου, όταν η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο.
Αυτούσια η ανακοίνωση του ΚΟΑ:
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει τους αθλητές, τα σωματεία, τους προπονητές, τους γονείς και το ευρύτερο κοινό της Λεμεσού ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία δοκιμών και ελέγχων των εγκαταστάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του Κολυμβητηρίου είχε ανασταλεί λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν μετά τη θεομηνία που έπληξε τη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τη θραύση της κεντρικής σωλήνας και την πλημμύρα του μηχανοστασίου.
Από την πρώτη ημέρα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΚΟΑ, σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς και συντηρητές, εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, έχουν πλέον αρχίσει οι απαραίτητες δοκιμές και οι τεχνικοί έλεγχοι των συστημάτων. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά και δεν παρουσιαστούν πρόσθετα τεχνικά προβλήματα, εκτιμάται ότι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εντός των επόμενων 10 έως 15 ημερών.
Ο ΚΟΑ τονίζει ότι η επαναλειτουργία της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί, αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι προβλεπόμενες δοκιμές και διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των συστημάτων του Κολυμβητηρίου.
Ο Οργανισμός αναγνωρίζει την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά το διάστημα αυτό οι αθλητές, οι οικογένειές τους, τα σωματεία και οι προπονητές και τους ευχαριστεί θερμά για την υπομονή, την κατανόηση και τη συνεργασία τους.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού παραμένει προσηλωμένος στην ταχύτερη δυνατή και ασφαλή επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού, ώστε η εγκατάσταση να αποδοθεί εκ νέου στους αθλητές, στα σωματεία και στο κοινό της πόλης.
Με την ολοκλήρωση των δοκιμών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας.
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