Κοινό μέτωπο φορέων της Λεμεσού για τα έργα που καθυστερούν - Ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο

Το θέμα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου, σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης μεταξύ του ΕΒΕΛ και των δημάρχων της Μείζονος Λεμεσού στις 19 Οκτωβρίου.

Προτεραιότητα στο κυκλοφοριακό

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του Βόρειου Παρακαμπτήριου δρόμου και των απαραίτητων κάθετων συνδέσεών του.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η Λεμεσός δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται χωρίς τις απαραίτητες υποδομές που θα αποσυμφορήσουν το οδικό δίκτυο.

Ζητούνται άμεσα οδικά έργα

Οι δήμαρχοι επανέφεραν επίσης το αίτημα για προώθηση σημαντικών οδικών έργων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.

Μεταξύ άλλων ζητήθηκε η άμεση προώθηση έργων στις οδούς:

Ευαγόρα Λανίτη

Συνεργατισμού

Νίκαιας

Βυθκιών

Αγίου Αθανασίου

Ανδρέα Παπανδρέου

Ηλία Καννάουρου

Πετράκη Γιάλουρου

καθώς και άλλων παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού.

Ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο

Ως επόμενο βήμα, συμφωνήθηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς, με στόχο να καθοριστεί συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης των έργων.

Το ΕΒΕΛ, οι βουλευτές και οι δήμαρχοι ζητούν από την κυβέρνηση σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση των έργων που θεωρούν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της πόλης.

«Η Λεμεσός δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις»

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΛ τονίζει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους βουλευτές, τους δήμους και τους υπόλοιπους φορείς της πόλης για τη διεκδίκηση των αναγκαίων κονδυλίων και την υλοποίηση των έργων.

Όπως επισημαίνεται, η Λεμεσός χρειάζεται υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων της και δεν έχει περιθώριο για περαιτέρω αναβολές και καθυστερήσεις.