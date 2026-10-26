Ξεχνούσες να ανανεώσεις τα έγγραφά σου; Νέα λειτουργία στον «Ψηφιακό Πολίτη» θα σε ειδοποιεί εγκαίρως

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, οι χρήστες θα λαμβάνουν αυτόματα ειδοποιήσεις στο κινητό τους 30 και 15 ημέρες πριν από τη λήξη των εγγράφων που έχουν καταχωρίσει στην εφαρμογή, καθώς και την ημέρα λήξης τους.

Αν ο πολίτης έχει ήδη εκδώσει νέο έγγραφο, όταν εισέλθει στην εφαρμογή μετά την ειδοποίηση θα μεταφέρεται αυτόματα στη διαδικασία ενσωμάτωσής του στον «Ψηφιακό Πολίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα έγγραφα που έχουν λήξει θα παραμένουν ορατά στην εφαρμογή έως ότου αντικατασταθούν ή διαγραφούν.

Η εφαρμογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες. Η προσθήκη των εγγράφων διαμονής αλλοδαπού αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ εντός του έτους προγραμματίζεται να προστεθούν εισιτήρια για αθλητικούς αγώνες, συμπληρώνοντας την Κάρτα Φιλάθλου που είναι ήδη διαθέσιμη στην εφαρμογή.

Στόχος του «Ψηφιακού Πολίτη» είναι να διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στα έγγραφα των πολιτών μέσω του κινητού τους.

Το Υφυπουργείο καλεί τους πολίτες να αξιοποιούν την εφαρμογή και να ενημερώνουν για τυχόν δυσκολίες στην αποδοχή των ψηφιακών τους εγγράφων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@dmrid.gov.cy.

Τα ψηφιακά έγγραφα που δημιουργούνται μέσω του «Ψηφιακού Πολίτη» έχουν την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα φυσικά έγγραφα, αλλά δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για συσκευές iOS και Android, μέσω του App Store και του Google Play, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ