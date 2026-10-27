Οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου γνωρίζουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο

Την παρουσίαση ανέλαβε η δικαστής κ. Ειρήνη Δημητρίου, η οποία παρουσίασε τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη σημασία των νόμων, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τον ρόλο των κρατικών θεσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Παράλληλα, γνώρισαν τις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Κακουργιοδικείων, καθώς και τα βασικά στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, καθώς και στη συμβολή της ποινικής δικαιοσύνης στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Η δράση αποτέλεσε μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τη σημασία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, ανέδειξε την αξία του σεβασμού προς τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Μέσα από τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις, το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου συμβάλλει στην καλλιέργεια της νομικής παιδείας και της υπεύθυνης στάσης των νέων απέναντι στην κοινωνία, ενισχύοντας την κατανόησή τους για τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης,καταλήγει ανακοίνωση.