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Κοινωνία

Κυπριακή υπηκοότητα: «Φρένο» από το Εφετείο στην απόκτησή της μέσω διαδοχικών γάμων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε την απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού κατά της μη παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας με εγγραφή.

Πρόσωπο που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μέσω εγγραφής δεν μπορεί να μεταβιβάσει το σχετικό δικαίωμα σε αλλοδαπό σύζυγο με τον οποίο παντρεύεται σε μεταγενέστερο χρόνο, αποφάσισε το Διοικητικό Εφετείο στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η εγγραφή αποτελεί τρόπο απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας λόγω καταγωγής ή γάμου με Κύπριο πολίτη, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η απόφαση του Εφετείου επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να απορρίψει προσφυγή αλλοδαπού κατά του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μη παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας μέσω εγγραφής.

Το Εφετείο υπογράμμισε τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της άσκησης του δικαιώματος εγγραφής εντός των ορίων που καθορίζει ο νόμος. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ερμηνεία αυτή συνδέεται με τον σκοπό του νομοθέτη να αποτρέψει καταχρηστικές συμπεριφορές και καταστρατήγηση των διατάξεων μέσω διαδοχικών γάμων.

Συγκεκριμένα, αφορά περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα που απέκτησαν αρχικά την κυπριακή υπηκοότητα μέσω εγγραφής ενδέχεται να επιχειρήσουν να μεταφέρουν το σχετικό δικαίωμα σε νέο αλλοδαπό σύζυγο ή σε τέκνο που δεν είναι τέκνο του συζύγου μέσω του οποίου αποκτήθηκε η υπηκοότητα.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Νικολέττα Νικολάου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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