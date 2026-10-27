Νέα καταγγελία βιασμού κατά Τραμπ: Στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί»

Η Beatrice Keul, πρώην μοντέλο και Μις Ελβετία, είχε καταγγείλει λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 ότι ο Τραμπ την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά τον Νοέμβριο του 1993. Πλέον, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, υποστηρίζει ότι κατά το ίδιο περιστατικό υπέστη βιασμό.

Η έκθεση προέκυψε από έρευνα των Δημοκρατικών μελών της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τις φερόμενες διασυνδέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις εγκληματικές δραστηριότητες του τελευταίου.

Τι καταγγέλλει η πρώην Μις Ελβετία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Keul κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με στελέχη της επιτροπής, γνώρισε τον Τραμπ τον Νοέμβριο του 1993, όταν ήταν 24 ετών, σε εκδήλωση για καλλιστεία στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, το οποίο ανήκε τότε στον επιχειρηματία.

Όπως ισχυρίζεται, ο Τραμπ της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε να εξασφαλίσει βίζα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), λέγοντάς της: «Εγώ θα σε φροντίσω».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, την πλησίασε ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος συστήθηκε ως «ο καλύτερος φίλος του Ντον» και την προσκάλεσε σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η Keul υποστηρίζει ότι αργότερα εκπρόσωπος του Τραμπ την κάλεσε να τον συναντήσει σε σουίτα του ξενοδοχείου Plaza.

«Μόλις εισήλθε στο δωμάτιο, ο Τραμπ φέρεται να άρπαξε την Keul από πίσω και να τη βίασε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Κατά την ίδια μαρτυρία, μετά τη φερόμενη επίθεση, ο Τραμπ την έβαλε να καθίσει στο κρεβάτι, επανέλαβε τις υποσχέσεις του για τη βίζα και την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο και απαίτησε να παραμείνει σιωπηλή, λέγοντάς της: «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις καταγγελίες

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν άμεση, με εκπρόσωπό του να διαψεύδει τους ισχυρισμούς και να χαρακτηρίζει την έκθεση «μια απεγνωσμένη προσπάθεια από παράφρονες Δημοκρατικούς να αποσπάσουν την προσοχή των Αμερικανών, από την αυξανόμενη δυναμική των Ρεπουμπλικανών που τροφοδοτείται από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι είχε διακόψει τη φιλία του με τον Έπσταϊν πολύ πριν αποκαλυφθούν οι εγκληματικές δραστηριότητές του, χαρακτηρίζοντάς τον «περίεργο τύπο», τον οποίο είχε αποβάλει από τη λέσχη του.

Καταγγελίες από συνολικά πέντε γυναίκες

Η έκθεση των Δημοκρατικών δεν περιορίζεται στην περίπτωση της πρώην Μις Ελβετία, αλλά περιλαμβάνει μαρτυρίες τεσσάρων ακόμη γυναικών που κατηγορούν τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Τζέιμι Ράσκιν, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να προστατεύσει τον πρόεδρο.

«Συνολικά πέντε γυναίκες έχουν κατηγορήσει άμεσα τον Τραμπ για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση παρουσία ή με τη συνέργεια του Έπσταϊν... Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ φαίνεται να συγκαλύπτει αυτά τα εγκλήματα για να προστατεύσει τον Πρόεδρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελούν καταγγελίες και όχι δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα, ενώ ο Λευκός Οίκος επιμένει στην απόρριψή τους.

Πηγή: The Telegraph, μέσω LiFO.