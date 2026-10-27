Κυριάκος Ματθαίου: «Η υπουργός Παιδείας δεν θέλει να βρει λύση» – Με το ενδεχόμενο δυναμικών μέτρων απειλεί η ΟΕΛΜΕΚ (ηχητικό)

Ο αντιπρόεδρος ττης ΟΕΛΜΕΚ, Κυριάκος Ματθαίου, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, εξέφρασε πλήρη απογοήτευση για τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης με την υπουργό Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πλευρά δεν επιδεικνύει πραγματική διάθεση εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, με τον Κυριάκο Ματθαίου, να αφήνει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική διαφοροποίηση της στάσης του Υπουργείου Παιδείας.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι η υπουργός δεν θέλει να βρει λύση στο κύριο ζήτημα που θέτουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η βασική διαφωνία αφορά τη δυνατότητα μονιμοποίησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν ήδη στα δημόσια σχολεία.

Ζητούν μεταβατική περίοδο για μονιμοποιήσεις

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόταση για δημιουργία κλειστού μητρώου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες.

Η ΟΕΛΜΕΚ επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός μεταβατικού μηχανισμού, διάρκειας περίπου τεσσάρων έως έξι ετών, ο οποίος θα επιτρέπει τη σταδιακή μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται ήδη στο σύστημα.

Όπως υποστήριξε ο κ. Ματθαίου, το πρόβλημα δεν είναι απλώς κατά πόσον οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κατανέμονται τα μόρια και θα καταρτίζονται οι κατάλογοι διορισμών.

Κατά την εκτίμησή του, η βαρύτητα που αποδίδεται στην προηγούμενη επαγγελματική πείρα ενδέχεται να ευνοήσει υποψηφίους που προέρχονται από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα, πανεπιστήμια ή άλλες αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές δομές, έναντι εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στα δημόσια σχολεία.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ένας υποψήφιος με επτά ή οκτώ χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας θα μπορούσε να εξασφαλίσει πλεονέκτημα στη μοριοδότηση, ακόμη και εάν η επίδοσή του στις εξετάσεις δεν είναι υψηλή.

Προειδοποιεί για εκπαιδευτικούς «πολλών ταχυτήτων»

Ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ προειδοποίησε ότι το προτεινόμενο σύστημα ενδέχεται να δημιουργήσει έναν διαρκή μηχανισμό παραγωγής εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, χωρίς ουσιαστική προοπτική μονιμοποίησης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη εκπαιδευτικών με διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και άνισες δυνατότητες σταδιοδρομίας μέσα στα ίδια σχολεία.

Κατά την άποψή του, η απουσία προοπτικής ανέλιξης ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους εργαζομένους, επηρεάζοντας μακροπρόθεσμα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα προκαλέσουν προβλήματα και στην εξεύρεση αντικαταστατών εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικές ανάγκες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

«Εμείς θα είμαστε μέσα στα σχολεία τα επόμενα 20 χρόνια και εκεί είναι τα παιδιά», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για τη δημόσια εκπαίδευση.

«Η υπουργός κάνει συναντήσεις για να πάει στη Βουλή»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Ματθαίου και ως προς τη διαδικασία διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας.

Κατηγόρησε την υπουργό ότι προχωρεί σε συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει ενώπιον της Βουλής ότι έχει εξαντλήσει τον διάλογο, χωρίς όμως να επιδιώκει ουσιαστική συμφωνία.

«Δεν κάνει διάλογο. Είναι τακτικισμοί που κάνει», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος της, κατά την εκτίμησή του, είναι να καταθέσει το επικαιροποιημένο σχέδιο στη Βουλή.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πρόνοια που περιλήφθηκε στην πρόταση για συμμετοχή αντικαταστατών στο κλειστό μητρώο, υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης 24 μηνών υπηρεσίας κατά την τελευταία πενταετία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών μέτρων

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η υπουργός Παιδείας να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή χωρίς προηγούμενη συμφωνία με την ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι η οργάνωση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τις θέσεις και τις ενστάσεις της στους βουλευτές.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των αντιδράσεων, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις βρίσκονται σε συνεννόηση για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων τους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, αν και χαρακτήρισε πολύ πιθανή τη λήψη δυναμικών μέτρων.