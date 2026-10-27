Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, μία ημέρα μετά την επικράτηση του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έναντι του συντηρητικού Φλάβιο Μπολσονάρου.
«Στημένες εκλογές» βλέπει ο Τραμπ στη Βραζιλία - Αμφισβητεί το αποτέλεσμα
Ο Αμερικανός Πρόεδρος αμφισβήτησε τη διαδικασία καταμέτρησης και χαρακτήρισε «πολύ παράξενη» την παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες.
Ο Τραμπ είπε ότι του έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος καταμέτρησης των ψήφων και χαρακτήρισε «πολύ παράξενη» την παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες.
«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
Ο Τραμπ δεν είχε εκφράσει ανοιχτά στήριξη στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ωστόσο είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο των εκλογών. Τότε, ο γερουσιαστής, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, είχε επικρατήσει του Λούλα.
Στον δεύτερο γύρο, ο Λούλα διέψευσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, συγκεντρώνοντας το 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% για τον Μπολσονάρου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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