Πάφος 2017–2027: Ανοικτή πρόσκληση για το επετειακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017 Λτδ, ο οποίος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, καλλιτεχνικές ομάδες και πολιτιστικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ποιοτικού και πολυδιάστατου προγράμματος, που θα αναδεικνύει την πολιτιστική παρακαταθήκη του Πάφος 2017, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική παραγωγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνέχιση και δημιουργική εξέλιξη δράσεων και θεσμών που γεννήθηκαν το 2017, καθώς και στην παρουσίαση νέων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων που θα εμπλουτίσουν την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Παράλληλα, το επετειακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει εκ νέου τη θέση της Πάφου στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη, προωθώντας νέες συνεργασίες και δίκτυα πολιτιστικής ανταλλαγής με την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική σκηνή και το δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επέτειος δεν περιορίζεται στην αναδρομή και τον εορτασμό μιας σημαντικής περιόδου για την πόλη, αλλά αποτελεί ευκαιρία επανασύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του 2017 με το παρόν και το μέλλον της Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ανοικτή πρόσκληση, με βασικούς άξονες την καλλιτεχνική ποιότητα, την ουσιαστική συμβολή των δράσεων και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Το πρόγραμμα «Πάφος 2017–2027» φιλοδοξεί να τιμήσει την πολιτιστική διαδρομή της πόλης, να αναδείξει τη σύγχρονη δημιουργία και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την πολιτιστική της ανάπτυξη.