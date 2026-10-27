Ισραήλ: Προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Στον αέρα το πολιτικό μέλλον Νετανιάχου

Σύμφωνα με τα exit polls των δικτύων Kan 11, Channel 12 και Channel 13, η αντιπολίτευση συγκεντρώνει περίπου 50 έως 53 έδρες στην Κνεσέτ, έναντι περίπου 50 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού. Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται 61 από τις συνολικά 120 έδρες του ισραηλινού Κοινοβουλίου.

Παρά το προβάδισμα της αντιπολίτευσης σε επίπεδο πολιτικών συνασπισμών, το Λικούντ του Νετανιάχου εμφανίζεται να διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων, εξασφαλίζοντας 24 έως 25 έδρες. Ακολουθεί το κεντρώο κόμμα Yashar του πρώην αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, με 21 έως 23 έδρες.

Ρυθμιστικός παράγοντας τα αραβικά κόμματα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία των αραβικών κομμάτων, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξασφαλίζουν συνολικά 17 έως 18 έδρες.

Η Κοινή Λίστα και το Ra'am εμφανίζονται έτσι να κατέχουν σημαντικό αριθμό εδρών σε μια Βουλή όπου κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν διαθέτει αυτοδυναμία.

Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτής της κοινοβουλευτικής δύναμης για τον σχηματισμό κυβέρνησης δεν θεωρείται δεδομένη. Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, με εξαίρεση τον ηγέτη των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος έχει εμφανιστεί περισσότερο ανοικτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η πρώτη αντίδραση Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, δήλωσε μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο Γιαΐρ Γκολάν υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι αποδοκίμασαν την κυβέρνηση Νετανιάχου. Οι δηλώσεις αυτές καταγράφηκαν στη ζωντανή κάλυψη των εκλογών από τον Guardian.

Ιστορική συμμετοχή και αντιπαράθεση για τους Άραβες ψηφοφόρους

Οι εκλογές διεξήχθησαν με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε το 74%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Νετανιάχου επιχείρησε τις τελευταίες ώρες της ψηφοφορίας να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, επικαλούμενος τη μεγάλη προσέλευση των Αράβων ψηφοφόρων στις κάλπες.

Οι αναφορές του προκάλεσαν αντιδράσεις από Άραβες πολιτικούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για υποκίνηση εχθρότητας και ρατσιστική ρητορική. Ο Αχμέντ Τίμπι υποστήριξε ότι η αυξημένη συμμετοχή της αραβικής μειονότητας μπορεί να συμβάλει στην πολιτική αλλαγή.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Με βάση τα πρώτα exit polls, παραμένουν ανοικτά διαφορετικά ενδεχόμενα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, από μια συμφωνία μεταξύ κομμάτων διαφορετικών πολιτικών χώρων μέχρι μια κυβέρνηση μειοψηφίας που θα εξαρτάται από την κοινοβουλευτική ανοχή άλλων κομμάτων.

Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης, εφόσον αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύμφωνα με το Reuters, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρόσωπο που θεωρεί ότι διαθέτει τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξασφάλισης κοινοβουλευτικής στήριξης. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 42 ημέρες για τον πρώτο εντολοδόχο.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αντιπαράθεσης για την ασφάλεια, τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, την απόδοση ευθυνών για την 7η Οκτωβρίου και τις σχέσεις του Ισραήλ με τη διεθνή κοινότητα.

Τα exit polls, πάντως, δεν αποτελούν επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα και η τελική κατανομή των εδρών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μετά την καταμέτρηση.