Η Πάφος τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με εκδήλωση μνήμης και πολιτισμού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και στους αγώνες του Ελληνισμού, ο Δήμος Πάφου τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Πανδημοτική Εορταστική Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από το διαχρονικό μήνυμα του «Όχι».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Παντελής Βουτουρής, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ο πόλεμος του 1940 στα γραπτά του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη». Μέσα από το έργο των δύο σπουδαίων Ελλήνων ποιητών, αναδείχθηκε η σύνδεση της λογοτεχνίας με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ποίηση αποτυπώνει τις δοκιμασίες, τις αγωνίες και τις προσδοκίες ενός λαού σε περιόδους πολέμου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις θυσίες και στους αγώνες για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε το καλλιτεχνικό μέρος, το οποίο παρουσίασε ο Μουσικός Όμιλος Πάφου με το έργο «Καταχνιά», σε μουσική του Χρήστου Λεοντή, στίχους του Κώστα Βίρβου και κείμενα του Νικηφόρου Βρεττάκου. Στην παρουσίαση συμμετείχαν η χορωδία, η ορχήστρα και σολίστ του Ομίλου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σωτήρη Καραγιώργη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η φιλόλογος Γεωργία Παπαγεωργίου. Η επετειακή βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία αναδρομής σε μια καθοριστική στιγμή της ελληνικής ιστορίας, υπενθυμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταφοράς των μηνυμάτων της στις νεότερες γενιές.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο, με τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της αξιοπρέπειας να αποτελούν τον πυρήνα της επετείου και της συλλογικής μνήμης του Ελληνισμού καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου.