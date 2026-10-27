Πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στον GRCPC 2026

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία στον Greek Collegiate Programming Contest (GRCPC) 2026, καθώς οι πέντε ομάδες του κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή 18 πανεπιστημίων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωριστή ήταν η επίδοση της ομάδας που κατέκτησε την πρώτη θέση, επιλύοντας 12 από τα 13 προβλήματα του διαγωνισμού.

Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος κατέλαβαν την 3η, την 5η, την 7η και την 9η θέση στη συνολική κατάταξη. Οι τρεις από αυτές έλυσαν επτά προβλήματα η καθεμία, ενώ η τέταρτη έδωσε λύσεις σε έξι προβλήματα.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου στον τομέα του αλγοριθμικού προγραμματισμού.

Την προετοιμασία των ομάδων συντονίζει ο προπονητής τους, Pavel Mavrin. Όπως αναφέρεται ο Greek Collegiate Programming Contest αποτελεί μέρος του International Collegiate Programming Contest (ICPC), ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς αλγοριθμικού προγραμματισμού, ο οποίος ξεκίνησε το 1970.

Οι απαιτήσεις του διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς κάθε ομάδα αποτελείται από τρεις φοιτητές, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους έναν υπολογιστή και πέντε ώρες για να επιλύσουν σύνθετα αλγοριθμικά προβλήματα.

Η επιτυχία προϋποθέτει αναλυτική σκέψη, δημιουργικότητα, σχεδιασμό αποδοτικών λύσεων και αποτελεσματική συνεργασία υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.

Οι δεξιότητες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμβάλλουν στην αξιολόγηση, την επαλήθευση και την κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων που παράγουν τα σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η διεθνής εμβέλεια του θεσμού αποτυπώνεται και στα στοιχεία του 2025, όταν στον ICPC συμμετείχαν 63.294 φοιτητές από 3.307 πανεπιστήμια σε 93 χώρες, ενώ 140 ομάδες προκρίθηκαν στους Παγκόσμιους Τελικούς.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ταυτόχρονα σε επτά πόλεις την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Καβάλα και την Πάφο. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος φιλοξένησε την κυπριακή διοργάνωση, υποδεχόμενο τις ομάδες που συμμετείχαν στον θεσμό.

Στον φετινό διαγωνισμό,συνεχίζει η ανακοίνωση , έλαβαν μέρος 18 πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η φετινή επιτυχία αποτελεί συνέχεια της αξιόλογης παρουσίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στον θεσμό του ICPC. Το 2025, το Πανεπιστήμιο κατέλαβε την 11η θέση και απέσπασε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πόρτο, ενώ είχε συμμετάσχει και στους Παγκόσμιους Τελικούς του διαγωνισμού το 2024, στο Λούξορ, και το 2025, στο Μπακού.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει τις φοιτητικές ομάδες και τον προπονητή τους, Pavel Mavrin, για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του διαγωνισμού στην Πάφο.