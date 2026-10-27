Οι μαθητές της Τηλλυρίας τίμησαν και φέτος την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τηρώντας ένα έθιμο δεκαετιών, ανάβοντας το δικό τους «ΟΧΙ», στέλνοντας το μήνυμα ότι η ιστορική μνήμη, η αντίσταση και η αγάπη για την πατρίδα παραμένουν ζωντανές αξίες.
Τηλλυρία: Οι μαθητές άναψαν και φέτος το «ΟΧΙ»
Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία του «ΟΧΙ» του 1940, τονίζοντας ότι αποτελεί σύμβολο αγώνα και για τη σημερινή εποχή.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το έθιμο διατηρείται από γενιά σε γενιά, αποκτώντας ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Τηλλυρίας, όπου η ιστορική μνήμη και το αγωνιστικό φρόνημα αποτελούν σημαντικό μέρος της συλλογικής ταυτότητας.
Ο Νίκος Κλεάνθους συγχαίρει θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και τη συνέχιση αυτής της παράδοσης, εκφράζοντας την περηφάνια του για τη νέα γενιά που κρατά ζωντανό το μήνυμα της επετείου.
«Συγχαρητήρια και μπράβο στα παιδιά μας!», αναφέρει στην ανακοίνωσή του, δίνοντας έμφαση στη σημασία της διατήρησης των εθίμων και της μεταλαμπάδευσης των ιστορικών αξιών στις νεότερες γενιές.
Το «ΟΧΙ» του 1940 παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας, με τους μαθητές της Τηλλυρίας να δίνουν και φέτος το δικό τους μήνυμα τιμής και ιστορικής συνέχειας,καταλήγει.
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