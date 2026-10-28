Νέα κίτρινη προειδοποίηση για αύριο - Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 8 μποφόρ

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται παροδικά να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

ΑΡ.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: 69 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 0900 T.X. 29/10/2026 ΜΕΧΡΙ: 1700 T.X. 29/10/2026 https://t.co/9n4y81bpBw — CYMET (@CyMeteorology) October 28, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το νότιο Αιγαίο κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να περιορίζονται σε παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Αργότερα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος χωρίς όμως να αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο για να κυμανθεί ωστόσο κοντά η λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.