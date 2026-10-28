Νέα εξέλιξη στην υπόθεση με το ένα κιλό μεθαμφεταμίνης - Στα χέρια της Αστυνομίας 33χρονη

Η 33χρονη συνελήφθη λίγο πριν τις 9.00 το πρωί σήμερα, στη βάση δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε κατόπιν στοιχείων που προέκυψαν από τις εξετάσεις που έγιναν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε. – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, και Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων).

Για την υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου στη Λευκωσία και άντρας ηλικίας 42 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ταχυδρομείο για να παραλάβει το δέμα με την ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Ο 42χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, στη βάση δικαστικού διατάγματος που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Κατά τη διενέργεια της σημερινής αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη της 33χρονης, εντοπίστηκε και συνελήφθη και άντρας ηλικίας 25 ετών, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, αφού όπως διαπιστώθηκε, αυτός βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.