Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, που αφορά σε ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους ενός κιλού περίπου, που εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα και κατασχέθηκε, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 33χρονης.
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση με το ένα κιλό μεθαμφεταμίνης - Στα χέρια της Αστυνομίας 33χρονη
Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό οκταήμερη κράτηση 42χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί σε ταχυδρομείο για να παραλάβει το δέμα, ενώ κατά τη σημερινή επιχείρηση συνελήφθη και 25χρονος για παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία
Η 33χρονη συνελήφθη λίγο πριν τις 9.00 το πρωί σήμερα, στη βάση δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε κατόπιν στοιχείων που προέκυψαν από τις εξετάσεις που έγιναν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε. – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, και Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων).
Για την υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου στη Λευκωσία και άντρας ηλικίας 42 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ταχυδρομείο για να παραλάβει το δέμα με την ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Ο 42χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, στη βάση δικαστικού διατάγματος που εκδόθηκε στις 24 Οκτωβρίου, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.
Κατά τη διενέργεια της σημερινής αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη της 33χρονης, εντοπίστηκε και συνελήφθη και άντρας ηλικίας 25 ετών, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, αφού όπως διαπιστώθηκε, αυτός βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.
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