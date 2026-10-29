Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά κλοπής γατών στην Πάφο, με τους φιλόζωους να ζητούν άμεση διερεύνηση και τη λήψη μέτρων για την προστασία των ζώων. Καλούνται μάλιστα όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε ή έχουν παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, ώστε να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.
Ανησυχία για τα περιστατικά κλοπών γατών στην Πάφο, οι Οικολόγοι ελπίζουν να διαλευκανθεί η υπόθεση
Οι Οικολόγοι ελπίζουν να διαλευκανθεί περιστατικό με κλοπές γάτων στην Πάφο
Στο μεταξύ το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει ελπίδα να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί πλήρως υπόθεση καταγγελιών για περιστατικά παγίδευσης και απομάκρυνσης γατών στην περιοχή της Κάτω Πάφου.
Σε ανακοίνωσή του ζητά παράλληλα να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ζώων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Το Κίνημα διερωτάται γιατί οι δράστες επέμεναν να απομακρύνουν γατάκια ενώ γνώριζαν ότι κάποιος τα φρόντιζε και αντιδρούσε στην απομάκρυνσή τους και προσθέτουν ότι ο φροντιστής έχει ήδη υλικό σε βίντεο "στο οποίο εμφανίζεται ένα πρόσωπο να παγιδεύει την έγκυο γάτα, ενώ καταγράφονται η αντίδρασή της και η προσπάθειά της να απελευθερωθεί από το κλουβί".
Καλεί επίσης να γίνει έλεγχος του χώρου στον οποίο μεταφέρθηκαν τα ζώα και την εξακρίβωση του σκοπού της μεταφοράς τους και τη λήψη των αναγκαίων νόμιμων μέτρων για να αποτραπεί τυχόν μεταφορά των γατών στο εξωτερικό.
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