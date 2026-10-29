Λάρνακα: Λεωφορείο «κόλλησε» στα έργα της Φανερωμένης - Καταγγελία για κυκλοφοριακό κομφούζιο

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγγέλλει πολίτης στην περιοχή της Φανερωμένης στη Λάρνακα, έπειτα από εγκλωβισμό λεωφορείου σε σημείο όπου εκτελούνται οδικά έργα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποκλειστεί η είσοδος του δρόμου.
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Προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή της Φανερωμένης στη Λάρνακα καταγγέλλει πολίτης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι λεωφορείο εγκλωβίστηκε σε σημείο όπου εκτελούνται οδικά έργα, αποκλείοντας την είσοδο του δρόμου
Όπως αναφέρει ο πολίτης, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την περιοχή δεν έχουν λάβει έγκαιρη ενημέρωση για το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πραγματοποιούν επαναστροφές, αντιμετωπίζοντας σημαντική ταλαιπωρία.
Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη οδική σήμανση είναι λανθασμένη, καθώς οι πινακίδες εκτροπής οδηγούν τους οδηγούς προς το σημείο όπου έχει εγκλωβιστεί το λεωφορείο.
Μέσω της ανάρτησής του, ο πολίτης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ενημέρωσης, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των έργων του Δήμου Λάρνακας.
Τέλος, καλεί τους οδηγούς που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή της Φανερωμένης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία.
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