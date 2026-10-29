Λάρνακα: Λεωφορείο «κόλλησε» στα έργα της Φανερωμένης - Καταγγελία για κυκλοφοριακό κομφούζιο

Όπως αναφέρει ο πολίτης, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την περιοχή δεν έχουν λάβει έγκαιρη ενημέρωση για το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να πραγματοποιούν επαναστροφές, αντιμετωπίζοντας σημαντική ταλαιπωρία.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη οδική σήμανση είναι λανθασμένη, καθώς οι πινακίδες εκτροπής οδηγούν τους οδηγούς προς το σημείο όπου έχει εγκλωβιστεί το λεωφορείο.

Μέσω της ανάρτησής του, ο πολίτης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ενημέρωσης, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των έργων του Δήμου Λάρνακας.

Τέλος, καλεί τους οδηγούς που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή της Φανερωμένης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία.