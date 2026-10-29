Με την υποστολή των σημαιών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου στην Πάφο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο του ιστορικού «Όχι», που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελευθερίας και αγώνα για την υπεράσπιση της πατρίδας.

Τιμές απέδωσε άγημα της Εθνικής Φρουράς, ενώ τη μουσική συνοδεία ανέλαβε η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Αβραάμ. Με την υποστολή των σημαιών ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων στην πόλη, τιμώντας τη μνήμη και τη θυσία όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.