ΣΕΚ: 82 χρόνια αγώνων με αιχμή συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΕΚ τονίζει ότι παραμένει πιστή στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, υπερασπιζόμενη την ανεξάρτητη εκπροσώπηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Παράλληλα, αναφέρεται σε σημαντικές συνδικαλιστικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, όπως η επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%, η ενσωμάτωση βασικών θέσεών της στη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και η διασφάλιση της μη φορολόγησης των Ταμείων Προνοίας.

Θέτοντας το βλέμμα στο μέλλον, η ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι κορυφαίες προτεραιότητές της αποτελούν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με τη συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας, η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η διεύρυνση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η περαιτέρω βελτίωση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Την ίδια ώρα, χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την επαναρύθμιση της Στρατηγικής Απασχόλησης, με στόχο την προστασία της αξιοπρεπούς εργασίας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Σημαντικό επίτευγμα η επαναφορά ΑΤΑ στο 100%

«Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στο 100%, ως αποτέλεσμα των επίμονων αγώνων της ΣΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος για την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού», σημειώνει.

«Στα σημαντικά επιτεύγματα συγκαταλέγονται επίσης η Φορολογική Μεταρρύθμιση και η ενσωμάτωση σε αυτήν των θέσεων της ΣΕΚ για αύξηση του αφορολόγητου ποσού, η αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων και η μη φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας, διασφαλίζοντας τον ρόλο τους ως δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών», προσθέτει.

Μεγάλες οι προκλήσεις

Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η αγορά εργασίας και το κοινωνικό κράτος, σήμερα, τονίζει, παραμένουν μεγάλες.

Κορυφαία προτεραιότητα της ΣΕΚ αποτελεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος η οποία θα περιλαμβάνει και τα Ταμεία Προνοίας για όλους με στόχο τη διασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών συντάξεων.

Παράλληλα, η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επέκταση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της συνδικαλιστικής ατζέντας της ΣΕΚ.

«Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η καθιέρωση ωριαίας απόδοσης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και η περαιτέρω αύξηση του καθώς και η διασύνδεση των δημόσιων συμβάσεων με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας συνιστούν σημαντικά βήματα προς μια δικαιότερη αγορά εργασίας. Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις που ενισχύουν τους εργαζομένους και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΣΕΚ στην επαναρύθμιση της Στρατηγικής Απασχόλησης η οποία αποτελεί βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με γνώμονα την προστασία της αξιοπρεπούς εργασίας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας.