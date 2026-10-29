ΕΟΑ Λάρνακας: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Ορόκλινη

Ο ΕΟΑ Λάρνακας ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης σε περιοχές της Λάρνακας και της Ορόκλινης», το οποίο θεωρείται αναγκαίο. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-27, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. Χαρακτηρίζεται σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο τομέας της ύδρευσης στη Λάρνακα σε σχέση με τις απώλειες νερού και κατ’ επέκταση με το ατιμολόγητο νερό. Όπως ανακοινώθηκε, οι περιοχές όπου θα εγκατασταθεί καινούργιο δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζουν έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο δημοτικό διαμέρισμα της Ορόκλινης, ενώ τα έργα που θα γίνουν στη Λάρνακα χωροθετούνται στις ενορίες Χρυσοπολίτισσας, Σκάλας, Σωτήρος και στην περιοχή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Προωθούνται, επίσης, παρεμβάσεις για αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης στον Δήμο Αραδίππου, στα Λιβάδια και την Πύλα. Ενδεικτικό του προβλήματος που υπάρχει στον τομέα της ύδρευσης είναι και το γεγονός ότι στη Λάρνακα καταγράφονται περίπου 500 κλήσεις μηνιαίως για διαρροές νερού, εξού και η αναβάθμιση των υποδομών θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη. Να σημειωθεί, ότι το κόστος των έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, εκτιμάται συνολικά γύρω στα τρία εκατομμύρια ευρώ. «Ενόψει της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω της λειψυδρίας και της άμεσης ανάγκης εξοικονόμησης νερού, η αντικατάσταση του δικτύου αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη. Η αντικατάστασή του με σύγχρονους αγωγούς υψηλών προδιαγραφών αναμένεται να μειώσει τις απώλειες, να ενισχύσει ουσιαστικά την αξιοπιστία του συστήματος και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ύδρευσης», σημειώνει ο ΕΟΑ Λάρνακας.