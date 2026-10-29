Σε συναγερμό τέθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, μετά από έκρηξη βόμβας σε ταβέρνα στην περιοχή του Πύργου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο υποστατικό. Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των προσώπων που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και στα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.
Έκρηξη σε ταβέρνα στη Λεμεσό: Υπόδικος στις Κεντρικές ο γιος του ιδιοκτήτη για υπόθεση ναρκωτικών
Οι ανακριτές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα των δραστών, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις πριν και μετά την έκρηξη.
Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην πρόσοψη της ταβέρνας, καθώς και στο εσωτερικό της, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν εξετάσεις για τη συλλογή τεκμηρίων.
Ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι 60χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πατέρας προσώπου που βρίσκεται υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές για σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών. Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για στοιχείο το οποίο βρίσκεται υπόψη των ανακριτών, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη σύνδεση της βομβιστικής επίθεσης με την εκκρεμούσα ποινική υπόθεση.
Οι ανακριτές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα των δραστών, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις πριν και μετά την έκρηξη.
Παράλληλα, οι εξετάσεις στη σκηνή αποσκοπούν στη διαπίστωση του είδους του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε. Την υπόθεση διερευνούν το ΤΑΕ Λεμεσού και ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.
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