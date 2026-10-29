Έκρηξη σε ταβέρνα στη Λεμεσό: Υπόδικος στις Κεντρικές ο γιος του ιδιοκτήτη για υπόθεση ναρκωτικών

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην πρόσοψη της ταβέρνας, καθώς και στο εσωτερικό της, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν εξετάσεις για τη συλλογή τεκμηρίων.

Ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι 60χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πατέρας προσώπου που βρίσκεται υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές για σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών. Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για στοιχείο το οποίο βρίσκεται υπόψη των ανακριτών, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη σύνδεση της βομβιστικής επίθεσης με την εκκρεμούσα ποινική υπόθεση.

Οι ανακριτές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα των δραστών, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν ύποπτες κινήσεις πριν και μετά την έκρηξη.

Παράλληλα, οι εξετάσεις στη σκηνή αποσκοπούν στη διαπίστωση του είδους του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε. Την υπόθεση διερευνούν το ΤΑΕ Λεμεσού και ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.