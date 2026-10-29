Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife Life από εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax ανακοίνωσε η Eurobank, αποκτώντας πλέον το 100% της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και την πλήρωση όλων των σχετικών προϋποθέσεων.
Eurobank: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ελληνικής Eurolife Life και ενισχύει την παρουσία της στην ασφάλιση
Η πώληση του 45% της ERB Asfalistiki Limited στην Κύπρο προς εταιρείες της Fairfax αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026
Συγκεκριμένα, η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, με τον διακριτικό τίτλο «Eurolife FFH A.E.A.Z.» («Eurolife Life») από εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank κατέχει πλέον το 100% της Eurolife Life, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα.
Όπως τονίζεται, η εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της και την περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της, αξιοποιώντας την εδραιωμένη θέση της Eurolife Life στην αγορά και το δίκτυο διανομής της.
Η Eurobank ενημερώνει επίσης ότι η πώληση ποσοστού 45% της ERB Asfalistiki Limited, θυγατρικής της στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Κύπρο, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Fairfax, όπως είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου 2026, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των υπολειπόμενων εγκρίσεων και πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων για την ολοκλήρωσή της.
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