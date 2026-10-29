Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την περιοχή της Ρόδου κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.
Βροχές και καταιγίδες στο καιρικό μενού και σήμερα με κίτρινη προειδοποίηση - Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση, με τις ισχυρότερες καταιγίδες να αναμένονται αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές του νησιού.
Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές μέχρι 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Κίτρινη προειδοποίηση
Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 9 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 μ.μ. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι. Παροδικά στις καταιγίδες οι ριπές των ανέμων δυνατό να φτάνουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ.
Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Ο καιρός τις επόμενες μέρες
Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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