Επιδόματα αιχμαλώτων πολέμου σε μη δικαιούχους – Πόσες περιπτώσεις εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η ιδιότητα του αιχμαλώτου επιβεβαιώνεται με επαρκή και επαληθεύσιμη τεκμηρίωση και κατά πόσο τα σχετικά ωφελήματα καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Από τις 832 περιπτώσεις που λαμβάνουν ωφελήματα ως στρατεύσιμοι αιχμάλωτοι πολέμου από τις ΥΚΑ, εντοπίστηκαν 15 λήπτες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν ούτε στο Μητρώο Αιχμαλώτων του ΥΠΑΜ ούτε στο αρχείο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Από τον περαιτέρω έλεγχο στα Στρατολογικά Μητρώα (τα οποία αποτελούν την ουσιαστική βάση ετοιμασίας των Μητρώων Αιχμαλώτων), για τις έξι περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε ότι είχαν διατελέσει αιχμάλωτοι, οπότε λανθασμένα δεν περιλαμβάνονταν στο Μητρών Αιχμαλώτων του ΥΠΑΜ και για τρεις ότι είχαν συλληφθεί ως όμηροι και, συνεπώς, δικαιούνται σχετικό ωφέλημα, όχι όμως ως στρατεύσιμοι αιχμάλωτοι πολέμου. Για τις υπόλοιπες έξι περιπτώσεις δεν εντοπίστηκε, στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της ΕΥ, τεκμηρίωση ότι τα πρόσωπα είχαν διατελέσει αιχμάλωτοι πολέμου. Κατά συνέπεια, η καταβολή ωφελήματος με την ιδιότητα αυτή δεν τεκμηριώνεται.

Οι έλεγχοι σε μητρώα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφεραν ότι η ιδιότητα του αιχμαλώτου επιβεβαιώνεται μέσω του Μητρώου του ΥΠΑΜ, ηλεκτρονικών αρχείων των Στρατολογικών Γραφείων ή γραπτής επιβεβαίωσης από το ΥΠΑΜ. Ωστόσο, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε για τις 15 περιπτώσεις ληπτών ωφελήματος που δεν ήταν καταχωρισμένοι στο Μητρώο του ΥΠΑΜ ή το αρχείο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία ή παραστατικά που να τεκμηριώνουν την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών. Επιπλέον, το αντίγραφο του Μητρώου Αιχμαλώτων που τηρούν οι ΥΚΑ δεν επικαιροποιείται.

Επίσης, από την αντιπαραβολή του συνόλου των 852 ληπτών ωφελήματος με τις καταχωρίσεις του αρχείου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και του Μητρώου Αιχμαλώτων του ΥΠΑΜ εντοπίσαμε 20 περιπτώσεις που δεν ήταν καταχωρισμένες πουθενά και 130 περιπτώσεις που ήταν καταχωρισμένες στο αρχείο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού αλλά όχι στο Μητρώο Αιχμαλώτων. Από αυτές τις 130 περιπτώσεις επιλέχθηκαν για περαιτέρω έλεγχο, ως προς τις σχετικές καταχωρίσεις στα Στρατολογικά Μητρώα, εκείνες που αφορούσαν στα Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας, Κερύνειας και Μόρφου, οι οποίες ανέρχονται σε 77. Από το έλεγχο εντοπίστηκαν δύο λανθασμένες καταχωρίσεις που αφορούν σε πρόσωπα που λαμβάνουν ωφέλημα ως στρατεύσιμοι αιχμάλωτοι πολέμου, χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται από τις καταχωρίσεις στα Στρατολογικά Μητρώα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν αδυναμίες τόσο ως προς την ακρίβεια όσο και ως προς την πληρότητα του Μητρώου.

Αδυναμίες επαλήθευσης

Τα Στρατολογικά Μητρώα, στα οποία βασίστηκε το Μητρώο Αιχμαλώτων, παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις. Σε 39 από τις 77 περιπτώσεις που εξετάστηκαν απουσίαζαν βασικά στοιχεία, όπως η Μονάδα υπηρεσίας ή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αιχμαλωσίας. Διαπιστώθηκαν επίσης μεταγενέστερες καταχωρίσεις, ακόμη και πολλά χρόνια μετά το 1974. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αυτές στηρίχθηκαν σε δικαιολογητικά που έκτοτε έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σήμερα δυνατή η επαλήθευσή τους. Σε πρόσθετο δείγμα έξι περιπτώσεων που εξετάστηκε δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν συμπληρωματικά ιστορικά στοιχεία, καθώς, σύμφωνα με την ΕΦ, τα σχετικά αρχεία των Μονάδων είχαν απολεσθεί κατά την εισβολή.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ