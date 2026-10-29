Ο πόλεμος γεμίζει τις τσέπες του Τραμπ: Κέρδη εκατομμυρίων από τις πετρελαϊκές, στα ύψη η βενζίνη για τους Αμερικανούς

Η έκθεση υπολογίζει ότι η σημερινή αξία των συγκεκριμένων επενδύσεων κυμαίνεται μεταξύ 22,5 και 81,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στα τέλη του 2025 εκτιμάτο μεταξύ 12,6 και 46 εκατομμυρίων. Η μεταβολή συνδέεται τόσο με τη χρηματιστηριακή άνοδο των ενεργειακών εταιρειών όσο και με νέες αγορές μετοχών μέσω των λογαριασμών του προέδρου.

Οι αποκαλύψεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε να πανηγυρίζει για τα οικονομικά οφέλη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στις 24 Οκτωβρίου σε συγκέντρωση στην Τζόρτζια, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κερδίζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι συνεργάτες του τον είχαν συμβουλεύσει να αποφεύγει τέτοιες αναφορές, καθώς οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

«Δεν με νοιάζει. Θα το πω. Βγάζουμε μια ολόκληρη περιουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγορές μετοχών ακόμη και μετά την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CBS News, οι ενεργειακές μετοχές τις οποίες κατείχε ο Τραμπ στο τέλος του 2025 έχουν παρουσιάσει μέση άνοδο της τάξης του 43%.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, ωστόσο, και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Από τον Μάρτιο μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του προέδρου προχώρησαν σε αγορές ενεργειακών μετοχών αξίας μεταξύ 4,7 και 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους 2 έως 5,4 εκατομμυρίων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι περισσότερο από το 94% των αγορών ενεργειακών μετοχών που καταγράφηκαν μέσα στο 2026 πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων τοποθετήσεων περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στη Chevron, με εκτιμώμενη αξία έως 23,1 εκατομμύρια δολάρια, και στην ExxonMobil, έως 18,4 εκατομμύρια.

Από τις 20 Φεβρουαρίου, η μετοχή της Chevron έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 25%, ενώ της ExxonMobil κατά περίπου 22%.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στις επίσημες οικονομικές δηλώσεις του προέδρου και σε χρηματιστηριακά δεδομένα της LSEG. Τα ακριβή ποσά παραμένουν άγνωστα, επειδή οι αμερικανικοί κανόνες δημοσιοποίησης προβλέπουν χρηματικά εύρη για τις επενδύσεις και τις συναλλαγές.

Κερδίζουν οι εταιρείες, πληρώνουν οι καταναλωτές

Η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των Αμερικανών.

Πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η μέση τιμή της απλής βενζίνης στις ΗΠΑ βρισκόταν στα 2,87 δολάρια το γαλόνι. Στα τέλη Οκτωβρίου είχε φτάσει τα 4,29 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε από 3,68 σε 6,28 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 115 δολάρια το βαρέλι, έναντι τιμών κάτω από 75 δολάρια πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Δημοκρατικών της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής του Κογκρέσου, το πρόσθετο κόστος που έχουν επωμιστεί οι Αμερικανοί για βενζίνη ανέρχεται συνολικά σε 101 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 856 δολάρια ανά οικογένεια.

Η Δημοκρατική γερουσιάστρια Μάγκι Χασάν υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις δημιουργούν σοβαρό ζήτημα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο πρόεδρος λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία των εταιρειών στις οποίες διαθέτει οικονομικά συμφέροντα.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και η ύποπτη χρονική σύμπτωση

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Τραμπ δεν έχει προσωπικό έλεγχο στις επενδυτικές κινήσεις που πραγματοποιούνται στο όνομά του.

Όπως δήλωσε στο CBS News ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ, οι επενδύσεις διαχειρίζονται από ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη χρήση αυτοματοποιημένων επενδυτικών μοντέλων που ακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες.

Κατά τον ίδιο, ούτε ο πρόεδρος ούτε μέλη της οικογένειάς του μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο ή το περιεχόμενο των συναλλαγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, μία συναλλαγή που είχε εντοπίσει το CBS News σε προηγούμενη έρευνά του. Στις 7 Απριλίου, επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ πούλησαν μετοχές της ExxonMobil αξίας μεταξύ 500.000 και ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Λίγες ώρες αργότερα, μετά το κλείσιμο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ο πρόεδρος ανακοίνωσε προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν. Την επόμενη ημέρα, η μετοχή της ExxonMobil άνοιξε με πτώση μεγαλύτερη του 6%.

Η χρονική αλληλουχία προκαλεί ερωτήματα, χωρίς να συνιστά απόδειξη ότι η πώληση έγινε με εσωτερική πληροφόρηση ή κατόπιν παρέμβασης του προέδρου.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου πλησιάζουν, η αντιπαράθεση για τα οικονομικά οφέλη των πετρελαϊκών εταιρειών αναδεικνύεται σε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής σύγκρουσης στην Ουάσιγκτον. Για τους Δημοκρατικούς, το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επωφελείται οικονομικά από μια κρίση που επιβαρύνει τους πολίτες. Για τον Λευκό Οίκο, πρόκειται για επενδύσεις στις οποίες ο ίδιος δεν ασκεί καμία επιρροή.

Πηγή: CBS News