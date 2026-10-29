Στην τελευταία θέση της ΕΕ η Κύπρος στην κοινωνική δράση των νέων

Τα στοιχεία προκύπτουν από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη νεολαία και τη δημοκρατία, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών και καταγράφει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των νέων Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κατά μέσο όρο το 55% των νέων στην ΕΕ συμμετείχε σε τουλάχιστον μία πρωτοβουλία για την προώθηση κοινωνικών αλλαγών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 48% που είχε καταγραφεί το 2024.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η υπογραφή ψηφισμάτων ή αιτημάτων, η συμμετοχή σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καθώς και η αποστολή επιστολών σε πολιτικούς.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου το 73% των νέων δήλωσε ότι συμμετείχε σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ακολουθούν η Μάλτα με 70% και το Βέλγιο με 64%.

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση των νέων καταγράφεται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ποσοστό 36%. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας κατατάσσεται πρώτος σε 23 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ακολουθούν τα ζητήματα ισότητας δικαιωμάτων, με ποσοστό 33%, καθώς και τα θέματα υγείας και ευημερίας, με 30%.

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι η συμμετοχή των νέων σε οργανωμένες δραστηριότητες παρουσιάζει συνολικά αυξητική τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το 75% των νέων Ευρωπαίων δήλωσε ότι συμμετείχε στις δραστηριότητες ενός ή περισσότερων οργανισμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με 64% το 2024.

Οι δραστηριότητες αυτές διοργανώνονταν κυρίως από αθλητικούς συλλόγους, σε ποσοστό 26%, και από λέσχες ή οργανώσεις νεολαίας, σε ποσοστό 20%.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Κύπρο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την ενεργό συμμετοχή των νέων σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλλαγής. Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται ενίσχυση της κοινωνικής κινητοποίησης, στην Κύπρο μόλις ένας στους τέσσερις νέους δηλώνει ανάλογη δραστηριότητα.