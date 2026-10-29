Πυκνή ομίχλη παρατηρείται στις ορεινές περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, με επίκεντρο τις περιοχές Αγρού, Χανδριών και Κυπερούντας και επηρεάζει την κυκλοφορία, αφού η ορατότητα στο οδικό δίκτυο είναι περιορισμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές - Πυκνή ομίχλη επηρεάζει το οδικό δίκτυο (βίντεο)
Φωτογραφία αρχείου
Η Αστυνομία προειδοποιεί για περιορισμένη ορατότητα σε Αγρό, Χανδριά και Κυπερούντα, ενώ σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.
Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.
Βροχές σε διάφορες περιοχές
Βροχές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές του νησιού, με διάφορους χρήστες να μοιράζονται στη γνωστή σελίδα στο Facebook, «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ». Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 9 το πρωί για μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχόμενη χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.
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