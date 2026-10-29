Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές - Πυκνή ομίχλη επηρεάζει το οδικό δίκτυο (βίντεο)

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Βροχές σε διάφορες περιοχές

Βροχές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές του νησιού, με διάφορους χρήστες να μοιράζονται στη γνωστή σελίδα στο Facebook, «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ». Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 9 το πρωί για μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχόμενη χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.