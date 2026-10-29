Ο Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του για τις Προεδρικές του 2028 - Σήμερα η πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη

Η διάσκεψη πραγματοποιείται στην αίθουσα Ledra A, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Το χρίσμα διεκδικεί επίσης ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.