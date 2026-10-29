Την πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιεί σήμερα στις 10 π.μ. ο Γιώργος Παμπορίδης, όπου θα παρουσιάσει τις πολιτικές του προτάσεις καθώς διεκδικεί το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Προεδρικές Εκλογές 2028.
Ο Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του για τις Προεδρικές του 2028 - Σήμερα η πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη
Φωτογραφία αρχείου
Μετά την κατάθεση των εντύπων υποστήριξης της υποψηφιότητάς του, ο πρώην υπουργός Υγείας παρουσιάζει το πολιτικό του πλαίσιο και απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Η διάσκεψη πραγματοποιείται στην αίθουσα Ledra A, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Το χρίσμα διεκδικεί επίσης ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.
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