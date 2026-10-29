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Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές - Πυκνή ομίχλη επηρεάζει το οδικό δίκτυο (βίντεο)
Κοινωνία

Το Λονδίνο διώχνει τα αυτοκίνητα - Θα ακολουθήσει η Κύπρος;

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ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ, οι Λονδρέζοι, την πεζοδρόμηση της Oxford Street, την ώρα που στη Λευκωσία και τη Λεμεσό οι πιέσεις μερίδας καταστηματαρχών για διατήρηση ή επιστροφή των αυτοκινήτων εξακολουθούν να καθορίζουν τη συζήτηση για το μέλλον της λεωφόρου Μακαρίου και της οδού Ανεξαρτησίας. Η πεζοδρόμηση αφορά το τμήμα από την Orchard Street, κοντά στο Selfridges, μέχρι την Great Portland Street.

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η περίφημη Oxford Street του Λονδίνου, καθώς ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης παρέδωσε -για αρχή- σχεδόν ένα χιλιόμετρο του μήκους της στους πεζούς, απομακρύνοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα. Η πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις επισκεπτών και καταναλωτών, οι οποίοι είχαν πλέον τη δυνατότητα...

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