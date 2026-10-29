Αρχίζει την 1η Νοεμβρίου η περίοδος κυνηγίου ενδημικού θηράματος

Η περίοδος κυνηγίου για λαγό, πέρδικα και φραγκολίνα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026. Οι επιτρεπόμενες ημέρες είναι κάθε Κυριακή και Τετάρτη, με συνολικά 17 εξορμήσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα όρια κάρπωσης και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή χρήση των κυνηγετικών όπλων, στον σεβασμό της ξένης περιουσίας, των γεωργικών καλλιεργειών και των άλλων χρηστών της υπαίθρου, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη πυρκαγιών.

Οι κυνηγοί καλούνται επίσης να καταχωρούν την κάρπωσή τους στην εφαρμογή ARTEMIS CY, ώστε να συμβάλλουν στη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου, η Ομοσπονδία απευθύνει έκκληση στους κυνηγούς, κατά την ανανέωση της άδειάς τους, να επιλέγουν τον Κυνηγετικό Σύλλογο της προτίμησής τους, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Όπως αναφέρει, η επιλογή Συλλόγου στηρίζει το έργο τους στους τομείς των θηραματικών και φιλοθηραματικών δράσεων, της προστασίας και αναβάθμισης των βιοτόπων και της διαχείρισης της άγριας ζωής.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ηλίας Πεκρής, ανέφερε σε μήνυμά του ότι το κυνήγι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης και του πολιτισμού της Κύπρου, αλλά απαιτεί υπευθυνότητα, σεβασμό στη φύση και, πάνω απ’ όλα, προσήλωση στην ασφάλεια.

«Καλούμε όλους τους κυνηγούς να απολαύσουν τις εξορμήσεις τους με σύνεση, να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και να στηρίζουν τους Κυνηγετικούς μας Συλλόγους, οι οποίοι επιτελούν σημαντικό έργο για το μέλλον του κυνηγίου. Εύχομαι σε όλους τους κυνηγούς καλή κυνηγετική περίοδο, με υγεία, όμορφες στιγμές στην ύπαιθρο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή επιστροφή στις οικογένειές τους μετά από κάθε εξόρμηση», πρόσθεσε.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διαφύλαξη της κυνηγετικής παράδοσης, την προάσπιση των δικαιωμάτων των κυνηγών και την προστασία και αναβάθμιση των φυσικών βιοτόπων της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ