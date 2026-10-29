Χαράλαμπος Χρυσόστομου στον «Π»: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να παρατείνει την παραμονή Νετανιάχου στην εξουσία (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδίοφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Χρυσοστόμου υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μετεκλογικό περιβάλλον, καθώς κανένα πολιτικό στρατόπεδο δεν έχει εξασφαλίσει την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για σχηματισμό κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε, ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σχηματισμού νέας κυβέρνησης, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Εάν δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στις κάλπες.

«Ενδεχομένως να έχουμε μια νέα όξυνση του πολέμου με το Ιράν», ανέφερε, εξηγώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς το Ισραήλ θα βρισκόταν αντιμέτωπο με μια νέα περίοδο εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Χρυσοστόμου έθεσε το ερώτημα κατά πόσο μια ενδεχόμενη αναζωπύρωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά από τον Νετανιάχου ή κατά πόσο οι ίδιες οι πολεμικές εξελίξεις θα δημιουργούσαν τις συνθήκες για παράταση της σημερινής πολιτικής κατάστασης ή ακόμη και για συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης και εθνικής ενότητας.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για ενδεχόμενα και εκτιμήσεις, συνδέοντας την ανάλυσή του με τις δηλώσεις τόσο του Νετανιάχου όσο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συνέχιση της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Γιατί ενισχύθηκαν οι σκληρές πολιτικές δυνάμεις

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Χρυσοστόμου επισήμανε ότι ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι η ενίσχυση της επιρροής των δεξιών και ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών ψηφοφόρων.

Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι το στρατόπεδο του Νετανιάχου δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ, η εκλογική συμπεριφορά καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος της ισραηλινής κοινωνίας εξακολουθεί να στηρίζει τις σκληρές θέσεις σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Κατά τον ίδιο, το βασικό μήνυμα των εκλογών είναι ότι σε περιόδους πολέμου ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που προβάλλουν αποφασιστικότητα και σκληρότητα, καθώς αυτές ανταποκρίνονται περισσότερο στο αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Υπενθύμισε ότι ο Νετανιάχου είχε δεχθεί έντονη κριτική τόσο για την αποτυχία των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 όσο και για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και της υπόθεσης των ομήρων.

Παρά τις μαζικές διαδηλώσεις και την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια που είχε εκδηλωθεί, η αντιπολίτευση δεν κατάφερε, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να μετατρέψει αυτή τη δυσαρέσκεια σε μια σαφή εκλογική ανατροπή.

Ο κ. Χρυσοστόμου συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, εκτιμώντας ότι η εξωτερική απειλή λειτούργησε συσπειρωτικά για τις δυνάμεις της δεξιάς, της ακροδεξιάς και των υπερορθόδοξων κομμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων, το οποίο είχε προκαλέσει σοβαρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Παρά τις αντιδράσεις για τις απαλλαγές από τη στράτευση, το ζήτημα δεν φαίνεται, κατά την ανάλυσή του, να επηρέασε αποφασιστικά τη δύναμη των συγκεκριμένων κομμάτων.

Οι 19 έδρες των Αράβων και το πρόβλημα της αντιπολίτευσης

Ο διεθνολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στην εκλογική άνοδο των αραβικών κομμάτων, τα οποία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη, εξασφάλισαν συνολικά 19 έδρες. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια ιστορική επίδοση που αποτυπώνει τη συσπείρωση των Αράβων Ισραηλινών ψηφοφόρων γύρω από τους δικούς τους πολιτικούς σχηματισμούς.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερη κοινοβουλευτική αριθμητική. Οι 48 έδρες της αντιπολίτευσης και οι 19 των αραβικών κομμάτων θα μπορούσαν να συγκροτήσουν πλειοψηφία 67 εδρών στην Κνεσέτ. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Χρυσοστόμου, η αριθμητική αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Το κυριότερο εμπόδιο εντοπίζεται στις σημαντικές πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των αραβικών σχηματισμών, κυρίως σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι ηγεσίες των αραβικών κομμάτων έχουν εκφράσει προθυμία συνεργασίας για την απομάκρυνση Νετανιάχου, ωστόσο η πρόταση αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, που ηγείται του βασικού αντιπολιτευτικού μετώπου, δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια συνεργασία, ενώ προεκλογικά την είχε απορρίψει. Αντίθετα, από την κεντροαριστερά έχουν διατυπωθεί θέσεις υπέρ μιας ευρύτερης συνεννόησης με στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου.

Ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε ότι η δυσκολία δεν αφορά μόνο τις σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Αράβων πολιτικών εκπροσώπων, αλλά και τις ουσιαστικές διαφορές στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.