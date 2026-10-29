Επιχειρεί να ρίξει τους τόνους ο Αβέρωφ: Μειώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις - «Προτεραιότητα είναι η ενότητα του ΔΗΣΥ»

Σε γραπτή δήλωσή του, με τίτλο «Η ώρα του κόσμου της παράταξης», ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι κατά τον ένα μήνα που απομένει μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στα μέλη του ΔΗΣΥ, επιδιώκοντας να ακούσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Όπως σημειώνει, επιθυμεί να συζητήσει με τους πολίτες για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι, οι αυτοεργοδοτούμενοι και οι μικροεπιχειρηματίες, καθώς και για τις ανησυχίες των νέων σχετικά με το μέλλον τους και των συνταξιούχων για την ποιότητα ζωής τους.

Παράλληλα, αναφέρει ότι επιθυμεί να ακούσει τους προβληματισμούς των μελών της παράταξης για την πορεία του Κυπριακού και να ανταλλάξει απόψεις για όσα τους απασχολούν και για τις αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αφιερώσει τον χρόνο του στα μέλη της παράταξης και όχι σε δημόσιες συζητήσεις που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις.

«Σε αυτούς θέλω να αφιερώσω τον χρόνο μου και όχι σε δημόσιες συζητήσεις που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις που, αντί να ενισχύουν την ενότητα της παράταξης, την υπονομεύουν. Προτεραιότητα είναι η ενότητα», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου τονίζει την ανάγκη κοινής πορείας με την κοινωνία, με στόχο, όπως αναφέρει, την αλλαγή που έχει ανάγκη η Κύπρος.

«Για μια δίκαιη κοινωνία, για ένα αποτελεσματικό κράτος, για μια ελεύθερη και ασφαλή Κύπρο», καταλήγει στη δήλωσή του.