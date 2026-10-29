Πάνω από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.
Μαζική επίθεση με drones στη Μόσχα μέσα σε μία νύχτα
Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε ότι τα drones εξαπολύθηκαν από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι το πρωί της Πέμπτης και ότι τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σαμπιάνιν ανέφερε ότι 613 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας από τις 20:30 της 28ης Οκτωβρίου έως τις 07:00 της 29ης Οκτωβρίου. Όπως είπε, τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε μεγάλη απόσταση από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ 231 αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.
Η Μόσχα φιλοξενεί από την Τετάρτη την τρίτη σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, έχουν προσκληθεί αντιπροσωπείες από 48 χώρες, με 22 από αυτές να εκπροσωπούνται από αρχηγούς κρατών.
Οι επιθέσεις σημειώνονται καθώς η Μόσχα και το Κίεβο προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον Νοέμβριο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Τους τελευταίους μήνες, οι δύο εμπόλεμες χώρες έχουν αυξήσει τα πλήγματα με drones και άλλα οπλικά συστήματα, προκαλώντας απώλειες μεταξύ αμάχων.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, στη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους μέσα σε μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον Σαμπιάνιν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.