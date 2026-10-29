Μαζική επίθεση με drones στη Μόσχα μέσα σε μία νύχτα

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σαμπιάνιν ανέφερε ότι 613 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας από τις 20:30 της 28ης Οκτωβρίου έως τις 07:00 της 29ης Οκτωβρίου. Όπως είπε, τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε μεγάλη απόσταση από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ 231 αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Η Μόσχα φιλοξενεί από την Τετάρτη την τρίτη σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, έχουν προσκληθεί αντιπροσωπείες από 48 χώρες, με 22 από αυτές να εκπροσωπούνται από αρχηγούς κρατών.

Οι επιθέσεις σημειώνονται καθώς η Μόσχα και το Κίεβο προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον Νοέμβριο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τους τελευταίους μήνες, οι δύο εμπόλεμες χώρες έχουν αυξήσει τα πλήγματα με drones και άλλα οπλικά συστήματα, προκαλώντας απώλειες μεταξύ αμάχων.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, στη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους μέσα σε μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον Σαμπιάνιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ