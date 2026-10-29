ΕΚΤ: Κρατά στάση αναμονής ενώ φουντώνει η κρίση στη Γαλλία

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Τράπεζα θα διατηρήσει προς το παρόν αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού προχώρησε σε δύο αυξήσεις φέτος. Η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος ενισχύθηκε από το ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου που σχετίζεται με το Ιράν, και στη στήριξη της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων, που αντανακλούν το κόστος δανεισμού του κράτους, έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2002, εν μέσω της αντιπαράθεσης για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Οι διαδηλώσεις στους δρόμους, οι οποίες υποκινήθηκαν εν μέρει από αιτήματα για περισσότερες δαπάνες στις δημόσιες υπηρεσίες, εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, τα χειρότερα που έχουν σημειωθεί εδώ και χρόνια.

Οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για το αν η ΕΚΤ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Στόχος του είναι να αντιμετωπίζει διαταραχές στις αγορές κρατικού χρέους, οι οποίες, κατά την Τράπεζα, ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής της.

Τα κριτήρια για την ενεργοποίηση του «Εργαλείου Προστασίας της Μετάδοσης» (Transmission Protection Instrument - TPI), το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, είναι αυστηρά. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι τα προβλήματα της Γαλλίας δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

«Ο πήχης παραμένει ψηλά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Michel Martinez, οικονομολόγος στη γαλλική τράπεζα Société Générale CIB. Προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ κινδυνεύει να εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γαλλίας, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Κάτι τέτοιο θα είχε ως τίμημα την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, εμφανίστηκε επιφυλακτική όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του TPI.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ερωτηθείσα για την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων, απάντησε: «Η κύρια και πρώτη λύση βρίσκεται εντός της Γαλλίας. Και αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές».

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης προσεκτικά τις διατυπώσεις της Λαγκάρντ στη συνέντευξη Τύπου, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού θα μπορούσε να περιορίσει την πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ στο μέλλον.

Το υψηλότερο κόστος κρατικού δανεισμού τείνει να αυξάνει και το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά, καθώς οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα που ισχύουν για τα κράτη. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να απαλλάξει την ΕΚΤ από την ανάγκη να αυξήσει η ίδια τα επιτόκια.

«Μια ευρείας κλίμακας σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών θα μείωνε την ανάγκη για πρόσθετες αυξήσεις των επιτοκίων», ανέφεραν την Τρίτη αναλυτές της ιταλικής τράπεζας UniCredit.

Πηγή: ΚΥΠΕ