Σύγχρονες πόλεις που αποφασίζουν με δεδομένα: Η δύναμη των Digital Twins

Κυκλοφοριακή συμφόρηση, δυσκολία στην εξεύρεση χώρου στάθμευσης, υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβος;

Η αύξηση των δρόμων και των χώρων στάθμευσης δεν είναι πάντοτε λύση. Πολλές φορές, χρειάζονται καλύτερες αποφάσεις και κυρίως αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα.

Εδώ ακριβώς μπορούν να βοηθήσουν τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins ) και το Metacities Hub.

Τι είναι ένα Digital Twin μιας πόλης;

Ένα Digital Twin είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση μιας πραγματικής πόλης, ενός κτηρίου ή ενός συστήματος. Στην περίπτωση μιας πόλης, μπορεί να προσομοιώσει την πόλη τρισδιάστατα σε πραγματικό χρόνο και με βάση τα δεδομένα να αναπαραστήσει πώς συμπεριφέρεται η πόλη. Συνδυάζει πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές με δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, συστήματα μεταφορών, ενεργειακά συστήματα, γεωγραφικές βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές.

Η πραγματική δύναμη ενός Digital Twin, όμως, δεν βρίσκεται απλώς στην απεικόνιση της πόλης. Βρίσκεται στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. Δηλαδή, ένας δήμος χρησιμοποιώντας το Digital Twin της πόλης του, μπορεί να εξετάσει διαφορετικά σενάρια και να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις τους πριν προχωρήσει στην εφαρμογή τους στον πραγματικό κόσμο.

Από το «αν γίνεται» στο «τι θα γίνει»

Φανταστείτε έναν Δήμο όπου πρέπει να κλείσει έναν δρόμο για την εκτέλεση οδικών έργων και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό ερώτημα πώς μπορεί να προχωρήσει το έργο προκαλώντας τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στους κατοίκους και στους πολίτες που μετακινούνται καθημερινά στην περιοχή;

Σήμερα, μια τέτοια απόφαση βασίζεται συνήθως σε μετρήσεις κυκλοφορίας, προηγούμενες μελέτες και στην εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών. Με ένα Digital Twin, όμως, προστίθεται μια νέα δυνατότητα: η προσομοίωση και αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων με βάση πραγματικά δεδομένα της πόλης, πριν αυτά εφαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο.

Ο Δήμος με τη χρήση του Digital Twin μπορεί, να εξετάσει Τι θα συμβεί εάν ένας δρόμος γίνει προσωρινά μονόδρομος; Πώς θα αλλάξει η κυκλοφορία εάν περιοριστεί η πρόσβαση των αυτοκινήτων σε μια περιοχή; Πού θα μεταφερθεί η συμφόρηση; Πώς θα επηρεαστούν οι χρόνοι μετακίνησης, οι εκπομπές ρύπων ή ακόμη και τα επίπεδα θορύβου;

Δοκιμάζοντας διαφορετικά σενάρια στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συγκρίνουν τις πιθανές επιπτώσεις κάθε επιλογής και να εντοπίσουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τόσο του έργου όσο και των πολιτών. Έτσι, αντί να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες μιας απόφασης μετά την εφαρμογή της, μπορούν να τις εξετάζουν πριν αυτή εφαρμοστεί.

Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη αξία ενός Digital Twin, ότι μας βοηθά να αποφασίζουμε καλύτερα.

Ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο μελετά και έχει αναπτύξει το METACITIES Hub αφορά τη σωστή δημιουργία χώρων πρασίνου και τη φύτευση δέντρων στο αστικό περιβάλλον. Η απόφαση μιας πόλης να επενδύσει σε περισσότερο πράσινο είναι σημαντική. Το ερώτημα, όμως, είναι πού πραγματικά χρειάζονται τα δέντρα; Ποιο είδος είναι καταλληλότερο για κάθε περιοχή; Πού θα ήταν πιο ωφέλιμο να δημιουργηθούν νέα πάρκα και χώροι πρασίνου; Και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούν αυτές οι παρεμβάσεις να έχουν ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη;

Μέσα από ένα Digital Twin μπορούν να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια και να εντοπιστούν δρόμοι και περιοχές με μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Στη συνέχεια, μπορούν να αξιολογηθούν διαφορετικές παρεμβάσεις, όπως η φύτευση δέντρων ή η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, με στόχο τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης, τη βελτίωση της θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Αντίστοιχα, ένα Digital Twin μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα κτήρια, όπως στα σχολεία όπου, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι χώροι.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα σχολείο μπορεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό του κόστος, ενώ παράλληλα δημιουργεί πιο άνετες συνθήκες για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί έτσι να σημαίνει λιγότερη σπατάλη και καλύτερες συνθήκες εκεί και όταν πραγματικά χρειάζονται.

Έξυπνη Κύπρος

Για τον πολίτη, η τεχνολογία αυτή μπορεί να μην είναι πάντοτε ορατή. Τα αποτελέσματά της, όμως, μπορούν να είναι.

Στην Κύπρο, το CYENS Centre of Excellence, διαθέτει το iNicosia, ένα Digital Twin του κέντρου της πόλης της Λευκωσίας, με πολλές δυνατότητες, όπου αναπαριστά την Λευκωσία τρισδιάστατα και επεξεργάζεται σενάρια. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως κτήρια, οδικό δίκτυο, χώρους στάθμευσης και άλλες αστικές υποδομές.

Παράλληλα, με το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Metacities, μια συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Βουλγαρίας, αναπτύσσεται το Metacities Hub το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Στόχος του έργου είναι αξιοποίηση των Digital Twins σε πραγματικές αστικές προκλήσεις στους τομείς της Έξυπνης Κινητικότητας, της Πράσινης Πόλης και του Αστικού Σχεδιασμού.

Το έργο αναπτύσσει τρία Digital Twins με εμπεριστατωμένες μελέτες για την δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησής τους σε ευρύτερες περιοχές και πόλεις, στους τομείς του έξυπνου πάρκινγκ, της ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων και της Αστικής Θερμικής Νησίδας (UHI). Την Κύπρο εκπροσωπούν στο πρόγραμμα το ερευνητικό κέντρο CYENS, η Ένωση Δήμων Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Primetel και η eBOS Technologies.

Στην πράξη, αν κάποιος Δήμος συνεργαστεί με το METACITIES Hub και παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα, το METACITIES μπορεί, με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία του, να δημιουργήσει μια 3D ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης, να ενσωματώσει τα διαθέσιμα δεδομένα και να εξετάσει διαφορετικά σενάρια και τις πιθανές επιπτώσεις τους. Έτσι, ο Δήμος μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις πριν τις εφαρμόσει στην πραγματική πόλη και να λάβει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Μια πραγματικά έξυπνη πόλη δεν είναι απαραίτητα εκείνη που διαθέτει τους περισσότερους αισθητήρες ή ψηφιακές πλατφόρμες αλλά εκείνη που τις αξιοποιεί για να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις για τους πολίτες της.

Τα Digital Twins και το Metacities Hub μπορούν να συμβάλουν δίνοντάς τη δυνατότητα στους φορείς λήψης αποφάσεων να δοκιμάζουν πριν εφαρμόσουν, να προβλέπουν πριν επενδύσουν και να σχεδιάζουν με βάση δεδομένα αντί με υποθέσεις. Το μέλλον μιας έξυπνης πόλης ξεκινά πάντα από μια τεκμηριωμένη απόφαση.