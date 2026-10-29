Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια, με τον πληθωρισμό να παραμένει «υπερβολικά υψηλός»

Ο Γουόρς σημείωσε ότι η πολιτική δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στην απόφαση της Fed να διακόψει τις αυξήσεις των επιτοκίων, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Η 12μελής Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε, με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά, να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος-στόχο του 3,75% έως 4,00%.

Η Επιτροπή έκρινε ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, μετά την αύξηση των επιτοκίων που είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, τον Σεπτέμβριο. Επρόκειτο για την πρώτη αύξηση έπειτα από τρία χρόνια.

Δύο μέλη της Επιτροπής, η Lisa Cook και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Beth Hammack, διαφώνησαν, προτείνοντας αντίθετα άμεση αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας.

«Οι τιμές της ενέργειας και άλλων σχετικών αγαθών και υπηρεσιών έχουν σημειώσει νέα άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεταβολές των τιμών σε συγκεκριμένους τομείς δεν θα επεκταθούν στο σύνολο της οικονομίας», δήλωσε ο Γουόρς στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η FOMC χρειάζεται περισσότερα στοιχεία τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να «καθορίσει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%».

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Fed δεν έχει πετύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να πλήττονται από τις αυξήσεις των τιμών.

Ο «πόλεμος» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας και έχει τροφοδοτήσει τον εγχώριο πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την ευρεία πολιτική δασμών που εφαρμόζει.

Οι τιμές έχουν επηρεαστεί και από την επενδυτική έκρηξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη δημιουργία τεράστιων κέντρων δεδομένων για την υποστήριξή της.

Η απόφαση της Fed ανακοινώθηκε έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Δημοκρατικό Κόμμα επιδιώκει να αποσπάσει από τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Πηγή: ΚΥΠΕ