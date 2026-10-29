Η Μακάμπι φέρνει τη EuroLeague στη Λεμεσό: Συναγερμός στην Αστυνομία για τρεις αγώνες σε μία εβδομάδα - Πρεμιέρα με Χάποελ, έρχεται και ο Ολυμπιακός

Η απόφαση της EuroLeague είναι οριστική και ήρθε μετά το επίσημο «οκ» της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μπορούσε να φιλοξενήσει την ισραηλινή ομάδα. Η ίδια η Μακάμπι όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να επιστρέψει στο Ισραήλ για τους αγώνες της, αλλά αφού αυτό δεν κατέστη εφικτό, στράφηκαν προς την Κύπρο. Φαίνεται μάλιστα πως το ίδιο αίτημα είχε υποβάλει και η Χάποελ Τελ Αβίβ, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, η οποία στηρίχθηκε στην επιπλέον επιβάρυνση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, η ισραηλινή ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 3000 περίπου εισιτήρια για δικούς της φιλάθλους, όπου και αναμένεται μαζική κάθοδος από τη γειτονική χώρα. Επιπλέον, θα υπάρχουν 1500 εισιτήρια για κατόχους κυπριακής κάρτας φιλάθλου, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα λαμβάνουν 150 εισιτήρια για δικούς τους σκοπούς. Αν και θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει άλλη ανατροπή, μοναδική εκκρεμότητα είναι η κάθοδος στην Κύπρο απαραίτητου εξοπλισμού για τον αγώνα, όπως ειδικές μπασκέτες στις προδιαγραφές της διοργάνωσης, αλλά και επιπλέον απαραίτητος εξοπλισμός (σύστημα ενδοεπικοινωνίας) για τις ανάγκες αγώνα τέτοιου επιπέδου.

Την ευθύνη για την αστυνόμευση του αγώνα θα έχει εκτός του γηπέδου και στην πόλη της Λεμεσού η Αστυνομία, ενώ εντός του γηπέδου η Μακάμπι έχει έρθει σε συμφωνία με εταιρεία ασφαλείας που θα έχει την απόλυτη ευθύνη. Στις εισόδους του γηπέδου θα γίνεται έλεγχος και με αψίδες αεροδρομίου, ενώ θα υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός γηπέδου για ευνόητους λόγους. Το «Σπύρος Κυπριανού» θα παραδίδεται στην Μακάμπι τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον αγώνα, με το κόστος ενοικίου ανά αγώνα να ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες στις 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και μίας προπόνησης (για γηπεδούχο και φιλοξενούμενο) πριν τον αγώνα.

Σχετικά με την παρουσία των 1500 φιλάθλων που θα έχουν δικαίωμα εισόδου με κάρτα φιλάθλου, έχει παρθεί απόφαση ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με διακριτικά άλλων ομάδων, πόσω μάλλον των αντιπάλων της Μακάμπι.