Ομόφωνο «ναι» της Βουλής σε αλλαγές στη Δικαιοσύνη – Καταργείται ο σταθερός αριθμός δικαστών σε δύο δικαστήρια

Με βάση τη νέα ρύθμιση, ο αριθμός των δικαστών θα καθορίζεται από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον της δικαιοσύνης και τις εγκεκριμένες θέσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αντίστοιχα, καταργήθηκε η πρόνοια που καθόριζε στους δέκα τον αριθμό των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Και σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός θα ορίζεται από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της δικαιοσύνης και τις εγκεκριμένες θέσεις στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Τα νομοσχέδια ετοιμάστηκαν έπειτα από εισήγηση της δικαστικής εξουσίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δύο δικαστηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ