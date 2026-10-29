Στα άκρα η κόντρα για τους διορισμούς στην εκπαίδευση: Παρέμβαση Χριστοδουλίδη ζητούν οι συντεχνίες – Προειδοποιούν με κλιμάκωση μέτρων

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη σημερινή κοινή συνάντηση των τριών οργανώσεων, στη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των τελευταίων επαφών με την υπουργό Παιδείας. Κοινή διαπίστωση είναι ότι, παρά τις τροποποιήσεις που έγιναν στην αρχική πρόταση του Υπουργείου, τα βασικά ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Οι οργανώσεις αναμένεται να αποστείλουν μέχρι αύριο επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για άρση του αδιεξόδου. Παράλληλα, επιδιώκουν συνάντηση μαζί του, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις ενστάσεις τους.

Το αγκάθι της μονιμοποίησης

Στο επίκεντρο της διαφωνίας παραμένει η δυνατότητα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε νέες εξετάσεις. Πρόκειται για ζήτημα στο οποίο η υπουργός Παιδείας δεν έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επιμένουν στην ανάγκη εργασιακής διασφάλισης όσων υπηρετούν ήδη στα δημόσια σχολεία, ενώ θέτουν και ζήτημα προστασίας των εκπαιδευτικών που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διορισίμων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΕΛΜΕΚ έχει ήδη απορρίψει επίσημα την αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, αποστέλλοντας παράλληλα επιστολή με 29 ερωτήματα, για τα οποία ζητεί συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ανοικτό το ενδεχόμενο μέτρων

Προς το παρόν, οι τρεις οργανώσεις δεν έχουν αποφασίσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αναμένοντας πρώτα την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, το ενδεχόμενο δυναμικών μέτρων παραμένει ανοικτό, εφόσον δεν υπάρξει διέξοδος.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί με τον σχεδιασμό του για την προώθηση των νομοθετικών αλλαγών, με το ζήτημα να οδηγείται πλέον και στο πεδίο της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η παρέμβαση του Προέδρου μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές που δεν κατάφερε να επιλύσει ο μέχρι σήμερα διάλογος.