Τουρκία: Κατέρρευσε «καμινάδα νεραϊδών» στην Καππαδοκία – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και έναν τραυματία (βίντεο)

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση σημειώθηκε στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Όπως μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, η κατάρρευση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, σωστικά συνεργεία και ομάδες έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να ελέγξουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τους βράχους και τα χώματα.

Το τουρκικό μέσο Türkiye Today αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπους που παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια του βραχώδους σχηματισμού.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις τουρκικές αρχές.

#SONDAKİKA Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü. Yaralılar var. https://t.co/WKMGmqqCT7 https://t.co/OqkGQh2n9R — TRT HABER (@trthaber) October 29, 2026

Τι είναι οι «καμινάδες των νεραϊδών»

Οι περίφημες «καμινάδες των νεραϊδών» αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Καππαδοκίας.

Πρόκειται για εντυπωσιακούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν σε ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία διαμορφώθηκαν με την πάροδο του χρόνου από τη διάβρωση.

Το Γκιόρεμε και οι βραχώδεις τοποθεσίες της Καππαδοκίας περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς συνδυάζουν μοναδικά φυσικά τοπία με ιστορικές λαξευτές εκκλησίες και υπόγειους οικισμούς.

Οι φυσικοί αυτοί σχηματισμοί είναι ευάλωτοι στη διάβρωση και στις μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις και κατά το παρελθόν.

Η νέα κατάρρευση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας των γεωλογικών σχηματισμών σε μία από τις πλέον επισκέψιμες τουριστικές περιοχές της Τουρκίας.